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韓國人氣女團Apink今（31）日擔任中華職棒味全龍「新光亞洲音樂祭」首日賽後演唱嘉賓，全場湧入25158位球迷。Apink熱唱6首經典的歌曲，包含知名的〈Mr.chu〉與〈NoNoNo〉。成員恩地也預告，個人第5張迷你專輯《Summer, I》將於8月11日下午5點發行。龍隊明星外野手郭天信賽後也透露，賽前普美開球時，想要站上投手丘，因此建議她投高一點，意外製造「天網」跳接美技。龍隊今日以4：2擊退兄弟，收下對戰8連勝。賽後韓國人氣二代女團Apink擔任「新光亞洲音樂祭」首日演唱嘉賓，先以〈Love Me More〉開場，並向球迷喊話很高興看到龍隊贏球，「開心成為勝利妖精！」隨後Apink再獻唱多少經典熱門歌曲，包含〈I'm So Sick〉、〈LUV〉、〈Sunshine〉、〈Mr.chu〉以及〈NoNoNo〉。場到〈Mr.chu〉時，全場球迷、歌迷更是展現驚人應援聲。Apink團員們也喊話，「今天各方面都很幸福，會是難忘的一天。感謝有如此精彩球賽，感謝選手們沒有受傷，讓我們留下美好回憶，可以跟大家應援，希望下次可以再來成為勝利妖精。」恩地也在演唱尾聲向全場預告，個人第5張迷你專輯《Summer, I》將於8月11日下午5點發行。今日賽由Apink普美擔任開球嘉賓，不過一出手就偏高，但被郭天信跳躍接起球。賽後郭天信透露，賽前在牛棚練習時，普美說想站在投手丘投，因此建議她投高一點。至於為何是他負責接捕？郭天信笑說，「我不認識她們，但有說是韓國女團，我就說好。」「新光亞洲音樂祭」主題日明日則由超人氣韓流新星NCT WISH 、華語流行樂壇天王林宥嘉接力演唱，8月2日日本動漫搖滾傳奇大無限樂團 (Do As Infinity) 、韓國二代經典女團 KARA 則將全員合體壓軸登場。