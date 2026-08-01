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底特律老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）成為交易大限前最受矚目的投手之一。根據最新報導，這場爭奪戰似乎已縮小至三支球隊的角逐：洛杉磯道奇隊、密爾瓦基釀酒人隊與坦帕灣光芒隊。儘管紐約洋基隊手握雄厚農場資源，但因高層不願輕易梭哈頂級新秀，目前已漸行漸遠；而對於道奇而言，最強大的競爭對手並非光芒，而是目前在國家聯盟中區稱霸的釀酒人。根據《USA Today》等多方消息指出，史庫柏的交易案已演變為道奇、釀酒人與光芒的三方角力。老虎隊目前在美聯中區排名第四，晉級季後賽的希望渺茫，因此考慮兜售這位當家王牌。在潛在買家中，密爾瓦基釀酒人被視為道奇隊在國聯的最大威脅。釀酒人目前不僅穩坐國聯中區龍頭，在各項實力排行榜上也名列前茅。他們陣中已擁有國聯賽揚獎大熱門雅各·米西奧羅夫斯基（Jacob Misiorowski），若能再網羅曾兩度奪下美聯賽揚獎的史庫柏，釀酒人的先發輪值將如虎添翼，這對於志在衛冕的道奇隊來說，無疑是個巨大的阻礙。相較之下，坦帕灣光芒雖然也積極爭取史庫柏，且有能力提供優渥的籌碼，但光芒身處美聯，對道奇隊的直接威脅相對較小。至於紐約洋基隊，儘管擁有足以打動老虎隊的潛力新秀（，但總管布萊恩·凱許曼（Brian Cashman）對於送出頂級農場大物的態度始終保守，這讓洋基在史庫柏爭奪戰中逐漸邊緣化。儘管釀酒人與光芒來勢洶洶，但道奇隊似乎並不急於在交易大限前完成這筆交易。原因在於，根據資深記者奈登格爾（Bob Nightengale）的報導，道奇隊是史庫柏在自由市場上的「首選」。這意味著，即使釀酒人或光芒現在耗費大量農場資源換來史庫柏，也可能只是「短暫租用（Rental）」。因為他們無法在財力上與道奇抗衡，史庫柏在合約到期後，極有可能還是會前往洛杉磯。這讓道奇管理層有著充足的餘裕。他們可以選擇保留自家的農場新秀，轉而在交易市場上尋求如紅人隊杭特·格林（Hunter Greene）等較為務實的先發投手補強。等到史庫柏成為自由球員後，道奇再以金錢優勢將其簽下。對於連霸中的道奇而言，這種「進可攻，退可守」的策略，無疑是維持球隊長期競爭力的最佳方案。