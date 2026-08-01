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中華職棒近期好球帶爭議頻傳，台鋼雄鷹昨（31）日6：9不敵富邦悍將，賽中雄鷹總教練洪一中多次不滿主審好壞球判決，9局上在洋砲魔鷹（Steven Moya）被三振後，洪總更是走出休息室向主審激烈抗議。魔鷹則是於賽後走回本壘板後方，表達對主審站位的不滿。洪總第一次抗議好球帶是在6局上，劉時豪選掉一顆偏高球，不過主審卻判定好球，據轉播單位提供的電子好球帶，該球距離好球帶有一段差距。當下劉時豪露出無奈表情，冷眼盯著主審，休息室的洪總則是對著主審叫囂，表達對於好壞球的不滿。9局上再次出現爭議，雄鷹洋砲魔鷹在2好2壞的情況下，放掉一顆內角偏低的速球，結果主審直接拉弓，將魔鷹三振出局。魔鷹完全無法接受，直接與主審爭論好球帶，洪總立刻站出來力挺子弟兵，魔鷹走回休息室的路上，仍轉頭對著主審叫囂。比賽結束後，魔鷹再次走到本壘後方，不滿主審的整場比賽的站位。前役雄鷹前6局以2：5落後，7局上一度靠著魔鷹的滿貫砲超前比分，不過7局下牛棚遭到悍將攻破，最終以6：9吞敗。這也是繼2025年7月6日林安可敲滿貫砲，統一獅卻以12：16不敵味全龍後，再度有球隊敲出滿貫砲卻落敗的比賽。