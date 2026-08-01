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接送家人朋友的要注意了！桃機周邊交通不得停車超過3分鐘

今（1）日起正式啟用高階輔助系統執法行為，確保機場週邊交通能保持暢通。

包括「第一個航道：13號至23號會面點」、「第二個航道：21號至29號會面點、31號至33號會面點」。航警局提醒，這些區域只要車輛停車不動超過3分鐘，就會遭到科技執法取締

罰款金額在600元至1200元之間

▲桃園國際機場自8月1日零時起，正式啟用第一、第二航廈啟用科技執法，停車如果原地不動3分鐘會遭到取締。（圖／桃園機場臉書）

旅行社、飯店業者接機小心！立牌、物品擋住接機大廳矮牆重罰

有部分接機服務人員長期在人潮擁擠時，會直接利用接機立牌、隨身行李或其他個人物品，占用接機大廳旅客出口處的矮牆。

處新台幣5000元以上、2萬5000元以下罰鍰，若違規情節嚴重，將可以強制請離航空站。

▲許多接送業者習慣在航廈大廳的玻璃圍欄上貼滿各式接機名牌，這類長期強占公共通行動線的行為，自8月1日起若勸導不聽將面臨高額重罰。（圖／漢聲租車官網）

近幾年出國旅遊需求大增，桃園機場出入境人潮眾多，不過有些規定即日起也改變了！今（1）日桃園機場將開始實施2個重大的新制，其一為旅客進出第一、第二航廈時，如果在管制路段車輛停止超過3分鐘，將會被科技執法取締，最重罰1200元；另外則是旅行社與飯店業者過往都有推出專屬接機服務，即日起不允許任何人以立牌或物品進行私自占用接機大廳旅客出口處的矮牆，否則最重開罰2萬5000元。航空警察局表示，桃園機場每日進出旅客人數眾多，但機場週邊道路腹地卻相當有限，有些駕駛人為了方便對接長時間停放，嚴重干擾整體交通秩序與車流運作效率。為了徹底解決該問題，航警局從年初開始進行了長達7個月的準備工作，包括系統測試配合以及政策宣導，宣導期已經結束，取締的重點區域，主要針對2個航道的特定會面點，，警方將依據《道路交通管理處罰條例》開單警示，，民眾可以善用航廈停車場「前30分鐘免費」服務親自接送親友，也不要堵住機場周邊交通。因應來台旅客逐年攀升，不少旅行社與飯店業者皆推出專屬接機服務，桃機公司指出，此行為不僅直接破壞航廈的營運秩序動線、嚴重妨礙大眾旅客通行，更曾在過去引發多次接機人員之間的占位糾紛與口角，除了影響旅客通行及航廈營運秩序動線，也有礙航廈整體形象。桃園機場公司已正式發函給各大業者，強調接機大廳本就屬於全體旅客的公共通行空間，不允許任何人以立牌或物品進行私自占用，7月31日前為加強勸導期結束，即日起將依法取締，若發現仍有違規占用行為且經勸導未見改善者，桃機公司將嚴格依據《民用航空法》第119條之3第1項規定，