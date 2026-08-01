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科技巨頭亞馬遜（Amazon）公布財報，強勁獲利不僅讓自身股價飆漲超過15%，還抵銷美國公債殖利率上升之負面影響，並在7月最後一個交易日（週五），激勵美股主要指數收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，亞馬遜公布第二季營收超出預期，股價收漲逾15% ，為升幅最大的道指成份股；得益於雲端運算業務的強勁表現，亞馬遜財報提振了投資者對AI領域的信心、亦抵銷投資人對AI資本開支是否過度的疑慮。不過，比起亞馬遜，蘋果公司則因晶片成本、供應鏈挑戰，儘管iPhone銷量成長22%，但本季收入預測較為不理想，股價收盤時挫跌近7.4%，為表現最差的道指成份股。7月31日收盤，美股道瓊工業指數上漲276.97點或0.53%，收52485.03點；標普500指數上漲52.09點或0.70%，收7489.72點；科技股為主的那斯達克指數上漲251.68點或1.00%，收25373.86點；費城半導體指數微升8.087點或0.07%，收11311.074點。