SpaceX一枚火箭，1年多前執行發射完任務後，上節（upper stage）一直滯留在太空中，目前正處於與月球高速相撞的軌道上，預計美國時間下週三將在月球表面炸出坑洞，激起大量塵土與碎屑。雖然這次撞擊的影響不大，但也再次引發對於太空垃圾如何妥善處理的討論。
根據《美聯社》報導，太空追蹤專家格雷（Bill Gray）預測，這起撞擊的時速將高達5400英里（約8700公里），相當於音速的7倍，撞擊點預計落在月球正面西側邊緣的愛因斯坦環形山（Einstein Crater）附近。由於撞擊會發生在凌晨，美國與加拿大東部，以及南美洲大部分地區，將擁有最佳的觀賞視野。
儘管科學家對此事並不怎麼擔憂，但它凸顯太空垃圾帶來的威脅日趨嚴重，格雷直言，軌道正變得「越來越擁擠」。
可避免的碰撞，敲響太空軌道管理警鐘
報導指出，儘管SpaceX從未打算讓火箭殘骸撞擊月球，但有專家坦言，如果當初任務完成時，能稍微推動火箭上節，使其進入繞行太陽的軌道，這場撞擊其實是可以避免的。
這將是已知第2起人類廢棄火箭意外撞擊月球的事件。早在2022年，便曾有一截中國火箭殘骸撞上月球背面，砸出2個坑洞。
專家指出，撞擊瞬間的閃光持續時間不到1秒，可能微弱到難以肉眼捕捉。然而，被噴飛的物質流可能會延伸至太空中數英里，並可透過望遠鏡觀測數十分鐘之久。
助益科學研究，評估未來登月風險
洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）的費爾南多（Benjamin Fernando）表示，他正積極鼓勵專業的、業餘的天文學家，一同參與此次觀測，也能進一步釐清這類撞擊可能對太空人構成的危害。
費爾南多預測，撞擊將留下一個寬約90英尺、深約16英尺（約27公尺寬、5公尺深）的坑洞，雖然從地球上無法直接看見，但美國航太總署（NASA）的月球勘測軌道飛行器（LRO）與韓國的「達努號」（Danuri）月球軌道飛行器，都將著手搜集撞擊前後的現場畫面。
報導提到，由於流星和其他自然天體，撞擊前的預兆通常有限，透過觀測這些軌跡明確的太空漂流物，也能讓人類獲得許多寶貴的知識，特別現在美中等國，都競相要將太空人送上月球，太空旅遊、建立長久月球基地逐漸變為現實，在成群的機器人、太空人抵達之前，加強碎片監測和太空軌道管制就顯得越發重要。
我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管科學家對此事並不怎麼擔憂，但它凸顯太空垃圾帶來的威脅日趨嚴重，格雷直言，軌道正變得「越來越擁擠」。
可避免的碰撞，敲響太空軌道管理警鐘
報導指出，儘管SpaceX從未打算讓火箭殘骸撞擊月球，但有專家坦言，如果當初任務完成時，能稍微推動火箭上節，使其進入繞行太陽的軌道，這場撞擊其實是可以避免的。
這將是已知第2起人類廢棄火箭意外撞擊月球的事件。早在2022年，便曾有一截中國火箭殘骸撞上月球背面，砸出2個坑洞。
專家指出，撞擊瞬間的閃光持續時間不到1秒，可能微弱到難以肉眼捕捉。然而，被噴飛的物質流可能會延伸至太空中數英里，並可透過望遠鏡觀測數十分鐘之久。
助益科學研究，評估未來登月風險
洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）的費爾南多（Benjamin Fernando）表示，他正積極鼓勵專業的、業餘的天文學家，一同參與此次觀測，也能進一步釐清這類撞擊可能對太空人構成的危害。
費爾南多預測，撞擊將留下一個寬約90英尺、深約16英尺（約27公尺寬、5公尺深）的坑洞，雖然從地球上無法直接看見，但美國航太總署（NASA）的月球勘測軌道飛行器（LRO）與韓國的「達努號」（Danuri）月球軌道飛行器，都將著手搜集撞擊前後的現場畫面。
報導提到，由於流星和其他自然天體，撞擊前的預兆通常有限，透過觀測這些軌跡明確的太空漂流物，也能讓人類獲得許多寶貴的知識，特別現在美中等國，都競相要將太空人送上月球，太空旅遊、建立長久月球基地逐漸變為現實，在成群的機器人、太空人抵達之前，加強碎片監測和太空軌道管制就顯得越發重要。