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▲因為李光洙在台下於金宇彬旁邊狂起鬨，讓申敏兒（如圖）害羞到在台上遮臉。（圖／翻攝自CHZZK）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（1）日的娛樂新聞搶先看，派偉俊才剛認愛啦啦隊女神禾羽，不料另一位女星黃琳媛卻突在社群發文爆料是他前女友；金宇彬與申敏兒結婚後於昨日首合體，他還在愛妻登上《青龍系列大獎》台上頒獎時，在台下狂盯著對方；中國網紅司曉迪日前才自爆睡過所有頂流男星，還曝光與鹿晗床照，不料近日她再開直播爆料，揭在酒局被鹿晗搭訕的內幕。男星派偉俊上個月30日舉辦專輯《BAD IDEA》時，大方認愛啦啦隊女神禾羽，透露兩人已交往約3個月，自己還會寫歌給她。但不料昨日，黃琳媛突在社群發文自爆是派偉俊前女友，直言分手是不歡而散，怒控對方交往期間的多種行為，還表示派偉俊說寫給女友的歌〈去年下的那場雪〉，其實是去年寫給她的。對此，派偉俊所屬經紀公司杰威爾也做出回應，否認〈去年下的那場雪〉是寫給女友的歌，而是另一首〈穿上你的愛〉，並強硬表示將保留法律追訴權。韓國男星金宇彬與申敏兒愛情長跑10年後，終於在去年結婚。而昨日夫妻倆首度公開合體，申敏兒低調以壓軸頒獎人身分登上《青龍系列大獎》，金宇彬則在台下狂盯妻子，李光洙還在旁邊不斷起鬨狂吼，讓金宇彬害羞的推李光洙，叫他別再叫，申敏兒也害羞到臉紅遮臉，瞬間讓現場變得超甜蜜。30歲中國網紅司曉迪日前自稱「睡完所有頂流男星」，還曝光與鹿晗的床照，甚至暗指見過對方父母，雖然鹿晗工作室發聲否認，但還是引發高度討論。不料近日司曉迪再度開直播，並又點名鹿晗，透露在酒局被他搭訕的內幕，稱就算當時現場手機都被沒收，但鹿晗依然穿過現場人群，來向她要電話。