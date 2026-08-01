澳洲在去年成為全球第一個、立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體的國家後，陸續都有其他國家跟進效仿，不過有外媒引述澳洲網路安全監管機構的最新研究，發現在澳洲政府這項社群媒體禁令實施後的幾個月，仍有超過8成的澳洲青少年，繼續在使用這些社群平台，主因是科技公司未能落實有效的年齡查核機制。
根據《路透社》報導，澳洲網安監管機構「eSafety」週五發布的研究指出，儘管澳洲政府的禁令去年12月10日就生效了，但此後的3個月，大多數10至15歲兒少使用社群媒體的頻率，與禁令實施前幾乎沒有兩樣。
eSafety表示，絕大多數在禁令生效前，就已經有社群帳號的未成年人，要不是保住了原帳號，要不就是創建了新帳號；主要歸咎於社群平台未能落實有效的年齡保證措施。
不少仍在使用社群媒體的澳洲未成年受訪者坦言，平台根本沒有核對他們的年齡，還有一部分人透露，他們將帳號登記年齡顯示為16 歲或16歲以上，有時則是檢測系統誤判他們比實際年長。
截至發稿時間為止，Meta、Snapchat、TikTok和Google尚未回應外媒置評的請求。該研究並警告，這項禁令可能會導致家長對孩子使用社群媒體的知情度降低，無法更早察覺網路危害帶來的影響並及時介入。
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eSafety表示，絕大多數在禁令生效前，就已經有社群帳號的未成年人，要不是保住了原帳號，要不就是創建了新帳號；主要歸咎於社群平台未能落實有效的年齡保證措施。
不少仍在使用社群媒體的澳洲未成年受訪者坦言，平台根本沒有核對他們的年齡，還有一部分人透露，他們將帳號登記年齡顯示為16 歲或16歲以上，有時則是檢測系統誤判他們比實際年長。
截至發稿時間為止，Meta、Snapchat、TikTok和Google尚未回應外媒置評的請求。該研究並警告，這項禁令可能會導致家長對孩子使用社群媒體的知情度降低，無法更早察覺網路危害帶來的影響並及時介入。