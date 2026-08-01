巴基斯坦當地時間週四中午，位於北部喀喇崑崙山脈、全球最高峰中排行第12的布洛阿特峰（Broad Peak），驚傳雪崩事故，一支10人的國際登山隊失蹤，成員包含前英國皇家海軍陸戰隊員，知名的尼泊爾裔英籍登山家普爾賈（Nirmal Purja）。最新消息指出，已找到其中3人的遺體，截至發稿時間為止，普爾賈仍下落不明，外界仍祈禱奇蹟能發生。
根據《BBC》、《路透社》報導，巴基斯坦官員證實，無人機拍攝的畫面顯示，在搜尋山區發現幾具遺體，目前辨識出分別是美國公民馬洛里（Sarah Mallory）、阿曼公民哈爾西（Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy）、尼泊爾公民古隆（Pur Bahadur Gurung）。
據了解，這支10人登山隊成員，涵蓋美國、中國、阿曼、尼泊爾、巴基斯坦人士，中國外交部發言人毛寧週五在記者會上表示，正在緊急核實情況、收集資訊，願意按照巴方要求提供幫助。
由於天候狀況不佳，嚴重影響軍方直升機與地面搜救行動的展開，至少要等到週六、搜救隊抵達事發區域後，才能進一步確定傷亡狀況。
目前仍失蹤的普爾賈是世界知名的登山家，他最為人所知的是2019年，在短短6個多月內，完成攀登全球14座海拔8000公尺以上高峰的壯舉，還被紀錄於2021年的Netflix紀錄片《勇闖世界14高峰：挑戰不可能》裡。
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據了解，這支10人登山隊成員，涵蓋美國、中國、阿曼、尼泊爾、巴基斯坦人士，中國外交部發言人毛寧週五在記者會上表示，正在緊急核實情況、收集資訊，願意按照巴方要求提供幫助。
由於天候狀況不佳，嚴重影響軍方直升機與地面搜救行動的展開，至少要等到週六、搜救隊抵達事發區域後，才能進一步確定傷亡狀況。
目前仍失蹤的普爾賈是世界知名的登山家，他最為人所知的是2019年，在短短6個多月內，完成攀登全球14座海拔8000公尺以上高峰的壯舉，還被紀錄於2021年的Netflix紀錄片《勇闖世界14高峰：挑戰不可能》裡。