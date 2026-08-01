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▲黃琳媛自爆是派偉俊前女友，還指控他交往期間的多個行徑。（圖／翻攝自黃琳媛IG@hl_yuan）

男星派偉俊上個月30日舉辦專輯《BAD IDEA》聽歌會時，大方認愛啦啦隊女神禾羽，透露兩人已交往約3個月，自己還寫歌給她。但不料昨（31）日，黃琳媛突在男方社群留言自爆是派偉俊前女友，直言分手是不歡而散，怒控對方交往期間的多種行為，還表示派偉俊說寫給女友的歌〈去年下的那場雪〉，其實是去年寫給她的。對此，派偉俊所屬經紀公司杰威爾也做出回應，否認〈去年下的那場雪〉是寫給女友的歌，另一首〈穿上你的愛〉才是，並強硬表示將保留法律追訴權。黃琳媛昨日於派偉俊的Threads留下長文，自爆是派偉俊前女友，「我們分手也是不歡而散，你可不可以不要在前一天開記者會時，說專輯裡有其中一首歌要寫給女友，結果隔天發佈去年寫給我的歌，讓你這些粉絲誤會是這一首啊？」並曬出與對方聊天截圖，指出該首歌就是〈去年下的那場雪〉。除此之外，黃琳媛還控訴派偉俊在交往期間對自己不好，不僅對錢斤斤計較、嫌棄女方朋友，讓她感到自卑、交往期間出國時認為自己很紅，便不牽女友手，「為了追上你在電車上絆倒也根本沒發現，還要我痛到叫一聲。」黃琳媛表示分手後不想被折磨跟消費，但沒想到被朋友通知看對方發布寫給女友的歌，讓很多人誤以為是寫給現任女友。黃琳媛直呼派偉俊這些行為讓她感到非常不舒服，「分手可以至少做到該有的尊重嗎？可以不要借花獻佛再把我當題材了嗎？或者是你今晚就好好發寫給你女朋友的歌可以嗎？」並表示若對方沒有做不尊重他人行為，自己就覺得算了，「算我倒楣。」而對於種種指控，杰威爾也做出回應，表示專輯中唯一寫給他人的歌是〈穿上你的愛〉，反駁黃琳媛的言論，並強調：「如有不實言論，公司將保留法律追訴權。」