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▲因為李光洙在台下於金宇彬旁邊狂起鬨，讓申敏兒（如圖）害羞到在台上遮臉偷笑。（圖／翻攝自CHZZK）

韓國演員夫妻檔金宇彬與申敏兒愛情長跑10年後，終於在去年結婚。而昨（31）日夫妻倆首度公開合體，申敏兒低調以壓軸頒獎人身分登上《青龍系列大獎》，金宇彬則在台下狂盯妻子，李光洙還在旁邊不斷起鬨狂吼，讓金宇彬害羞的推李光洙，想讓他別再叫，申敏兒也在台上害羞到遮臉偷笑，瞬間讓現場變得超甜蜜。申敏兒在昨日登上《青龍系列大獎》，擔任最高獎項「大賞」的頒獎人。而她一出場，鏡頭就直接拍向台下的金宇彬，但沒想到一旁的李光洙更搶鏡，在台下狂吼起鬨，讓金宇彬害羞到直接給好友一擊，想讓他不要再叫了。而台上的申敏兒，也從一開始優雅上台，到之後忍不住害羞到臉紅遮著臉偷笑，而金宇彬在被鬧完後，也專注的狂盯台上的妻子，甜蜜氛圍瞬間席捲全場。夫妻倆這段甜蜜的小互動，以及李光洙超狂的吃瓜行為，也成為當晚典禮的最大看點之一，粉絲們都紛紛笑翻直呼：「金宇彬的表情跟他在墨西哥時一樣無奈，申敏兒真的超美」、「光洙真的是不會讓人失望欸，在場一定沒人想到他會大喊」、「光洙超煩還被主持人阻止」、「光洙好幼稚！金宇彬都臉紅了，還推他！像兩個高中生。」