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NBA自由市場逐漸進入尾聲，但庫明加（Jonathan Kuminga）的去向依舊是個問號。原本外界認為洛杉磯湖人最有機會透過先簽後換網羅這位22歲前鋒，如今卻陷入僵局。根據《HoopsHype》記者史考托（Michael Scotto）最新報導，現在除了湖人與克里夫蘭騎士對他有興趣外，明尼蘇達灰狼也願意給短約加入爭奪戰，讓庫明加的市場再度升溫。早在自由市場剛開啟時，就傳出湖人希望以約2年2000萬美元（約合新台幣6.46億元）的合約延攬庫明加，不過由於他屬於受限自由球員，任何交易都必須透過亞特蘭大老鷹配合先簽後換才能完成。只是經過一個月，情況幾乎沒有進展。湖人與騎士雖然一直保有高度興趣，但雙方都必須清出薪資並找到願意接手合約的第三方球隊，交易操作相當複雜。湖人方面，目前最可能被放入交易包裹的是范德比爾特（Jarred Vanderbilt），或是拉拉維亞（Jake LaRavia）、克奈特（Dalton Knecht）等到期或球隊選項合約。不過消息指出，老鷹對這些籌碼興趣有限，湖人恐怕還得搭上多枚第二輪選秀權，才能促成交易。騎士的情況也類似，他們可能必須送出史特魯斯（Max Strus）或施洛德（Dennis Schroder），並尋找第三方球隊協助吃下薪資，難度同樣不低。相較於湖人、騎士必須採取至少3年合約的先簽後換模式，灰狼則提供另一種完全不同的思考方向。根據《HoopsHype》記報導，灰狼願意利用手中的605萬美元納稅人中產特例，提供庫明加一份短約，希望他先在爭冠球隊證明自己，等到2027年薪資市場重新開放後，再尋求更大的長約。由於NBA規定，先簽後換合約至少必須簽3年，因此若湖人或騎士成功完成交易，庫明加將被綁定在約1500萬至1800萬美元年薪的3年合約內。若庫明加認為自己的市場價值遠高於這個數字，灰狼提出的「一年短約、隔年再拚大約」策略，反而可能更具吸引力。值得一提的是，自由市場開啟時，外界就傳出湖人、騎士及灰狼都有意追逐庫明加，只是當時灰狼將重心放在爭取詹姆斯，如今隨著詹姆斯最終做出決定，灰狼再次將目光轉回這位22歲鋒線新星。經過一個月的拉鋸，庫明加爭奪戰幾乎回到起點，唯一不同的是，各隊薪資空間與陣容已經陸續調整完畢，能否找到符合各方利益的交易方案，將成為決定庫明加最終落腳處的關鍵。