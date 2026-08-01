我是廣告 請繼續往下閱讀

即將迎來個人NBA生涯第24個賽季、將滿42歲的老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在新賽季轉戰費城76人隊。面對外界對這支擁有極度豪華陣容的球隊該如何分配球權的擔憂，詹姆斯的經紀人富保羅（Rich Paul）近日在播客節目《Game Over》中給出了解答。他明確表示，詹姆斯在新賽季將大幅減少球權與上場時間，並扮演類似金州勇士隊格林（Draymond Green）的戰術策應角色，而現在這支76人隊，其實是屬於馬克西（Tyrese Maxey）的球隊。新賽季的76人陣容星光熠熠，除了原有的恩比德（Joel Embiid）與泰瑞斯·馬克西（Tyrese Maxey）外，還補進了布朗（Jaylen Brown）、詹姆斯以及新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。為了讓陣容完美融合，富保羅主動定調了詹姆斯的定位：「大體上，你可以理解為把詹姆斯放在類似格林在勇士隊的角色。」富保羅強調，詹姆斯並不是來「奪權」的。他將不再是球隊的第一進攻選擇，而是會放棄大量球權，主打高位策應與轉移球，專注於串聯進攻並擔任更衣室領袖，為其他隊友創造空間。透過大幅降低持球消耗與縮減上場時間，詹姆斯能更好地管理體能以延長職業生涯，同時將他豐富的季後賽經驗轉化為這支年輕球隊打硬仗的資本。在理想狀態下，新賽季76人的進攻藍圖將由馬克西主攻、恩比德掌控內線、布朗負責側翼攻堅，而詹姆斯則補足球隊長期缺乏優質組織者的問題。儘管恩比德是球隊的基石，但在富保羅眼中，球隊的未來已交棒給年輕後衛。「在我眼中，這支76人是馬克西的球隊，」富保羅說道。上賽季，在恩比德受傷病困擾的情況下，馬克西一肩扛起球隊，出戰70場例行賽，場均繳出28.3分、4.1籃板與6.6助攻，投籃命中率46.2%、三分命中率36.7%、罰球命中率89.2%。值得一提的是，馬克西與詹姆斯同為Klutch Sports經紀公司旗下的球員，兩人私交甚篤，且在休賽期已經連續5年一起訓練。詹姆斯在2025-26賽季代表洛杉磯湖人隊出戰60場例行賽，場均出賽33.2分鐘，依然能貢獻20.9分、6.1籃板、7.2助攻與1.2抄截，投籃命中率高達51.5%。對於詹姆斯生涯末期再次轉換東家，他的前隊友伊曼·香波特（Iman Shumpert）在節目中表達了力挺：「每當他離開一支球隊，新的故事就會開始。我覺得勒布朗喜歡接受挑戰，他總能加盟另一支球隊，並帶動那支球隊取得成功。」