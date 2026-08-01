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白海豚颱風路徑預估範圍超大！影響台灣3劇本出爐

目前路徑方面後期的誤差範圍已經散佈在整個台灣北部海面至東海

預估要等到周日（2日）之後，路徑才會比較明朗。

但是後續白海豚是否會北轉、南移？或是直接不轉了，直接往中國前進？目前所有模式與系集之間，依舊尚未有共識產生

▲白海豚颱風最新路徑射程範圍已經從整個台灣北部海面至東海，受到各種因素牽引，預估周日後路徑才會逐漸明朗。（圖/觀氣象看天氣臉書）

白海豚一直想變大鯨魚！眼牆置換第三次、想要拼第四次巔峰

馬上又出現第三次眼牆置換的訊號，「真的是很愛置換的颱風」

如果眼牆置換成功，除眼徑會稍微擴大外，往往表示颱風強度及暴風圈會稍微向上提升一個層級，若失敗就有可能一路削弱下去