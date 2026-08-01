強烈颱風白海豚路徑不斷修正，目前已經從最早會往日本移動到現在連通過台灣北部海域都是射程範圍，路徑要等到下周後半段才會更明朗。氣象粉專「觀氣象看天氣」也表示，白海豚不斷地進行眼牆置換，預計想要衝上第四次巔峰，按照目前狀況來看，要等到白海豚游到琉球附近才會知道會北轉、南移還是直接不轉向西行，不同路徑對台灣影響就不盡相同。
白海豚颱風路徑預估範圍超大！影響台灣3劇本出爐
「觀氣象看天氣」指出，目前路徑方面後期的誤差範圍已經散佈在整個台灣北部海面至東海，由於未來整個低壓槽內，多了目前位在菲律賓東方海面的發展的熱帶擾動94W，以及後續在白海豚東方可能有另一個擾動形成的可能，已經不單單只是副高壓的影響，預估要等到周日（2日）之後，路徑才會比較明朗。
「觀氣象看天氣」分析，目前預測在8月6日白海豚颱風會到達琉球附近是比較高的共識，但是後續白海豚是否會北轉、南移？或是直接不轉了，直接往中國前進？目前所有模式與系集之間，依舊尚未有共識產生，還是要持續觀察下去。
白海豚一直想變大鯨魚！眼牆置換第三次、想要拼第四次巔峰
「觀氣象看天氣」表示，白海豚颱風在昨天凌晨至早上進入第三次巔峰之後，馬上又出現第三次眼牆置換的訊號，「真的是很愛置換的颱風」，這是已發展成熟並達一定強度的颱風，可能會經歷的自我能量調節過程，根據研究指出，眼牆置換發展的機制與時機在於，當一個颱風中心旋轉的渦度比外圍強六倍以上，或外圍環流面積較低層環流中心對流結構之面積大一倍以上，就有可能進入這個機制。
「觀氣象看天氣」提到，如果眼牆置換成功，除眼徑會稍微擴大外，往往表示颱風強度及暴風圈會稍微向上提升一個層級，若失敗就有可能一路削弱下去，目前白海豚正進行第三次置換的這個過程，預估在未來36至48小時環境允許的情況下，有機會出現第四次巔峰，爾後的時間環境預期會漸變差，雖有持續進行置換的可能，但失敗率也會逐漸增加，暴風圈還是會擴大，但強度就有機會緩慢減弱。
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「觀氣象看天氣」指出，目前路徑方面後期的誤差範圍已經散佈在整個台灣北部海面至東海，由於未來整個低壓槽內，多了目前位在菲律賓東方海面的發展的熱帶擾動94W，以及後續在白海豚東方可能有另一個擾動形成的可能，已經不單單只是副高壓的影響，預估要等到周日（2日）之後，路徑才會比較明朗。
「觀氣象看天氣」分析，目前預測在8月6日白海豚颱風會到達琉球附近是比較高的共識，但是後續白海豚是否會北轉、南移？或是直接不轉了，直接往中國前進？目前所有模式與系集之間，依舊尚未有共識產生，還是要持續觀察下去。
「觀氣象看天氣」表示，白海豚颱風在昨天凌晨至早上進入第三次巔峰之後，馬上又出現第三次眼牆置換的訊號，「真的是很愛置換的颱風」，這是已發展成熟並達一定強度的颱風，可能會經歷的自我能量調節過程，根據研究指出，眼牆置換發展的機制與時機在於，當一個颱風中心旋轉的渦度比外圍強六倍以上，或外圍環流面積較低層環流中心對流結構之面積大一倍以上，就有可能進入這個機制。
「觀氣象看天氣」提到，如果眼牆置換成功，除眼徑會稍微擴大外，往往表示颱風強度及暴風圈會稍微向上提升一個層級，若失敗就有可能一路削弱下去，目前白海豚正進行第三次置換的這個過程，預估在未來36至48小時環境允許的情況下，有機會出現第四次巔峰，爾後的時間環境預期會漸變差，雖有持續進行置換的可能，但失敗率也會逐漸增加，暴風圈還是會擴大，但強度就有機會緩慢減弱。