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▲司曉迪（左）日前公開神似鹿晗（右）的多張親密照片，其中床照更是引發熱議。（圖／翻攝自微博@司曉迪喔 ）

30歲中國網紅司曉迪日前自稱「睡完所有頂流男星」，還曝光疑似與鹿晗的床照，甚至暗指見過對方父母，雖然鹿晗工作室發聲否認，但還是引發高度討論。不料近日司曉迪再度開直播，並又點名鹿晗，透露在酒局被他搭訕的內幕，稱就算當時現場手機都被沒收，但鹿晗依然穿過現場人群，來向她要電話。而對於爆料，大批粉絲都抱持不信態度，還質疑她是否有幻想症。司曉迪近日開直播講述被鹿晗搭訕的過程，她透露兩人初次見面的地點，是在圈內的私人深夜酒局，整場大家都在喝酒喧鬧，只有自己保持清醒。而鹿晗突然穿過人群向她搭訕，先是大讚她酒量很好後，便直接表示想要加聯繫方式，還說之後若有空可以私下吃飯聚會。司曉迪表示，由於該場酒局管控嚴格，因此手機會被沒收，她也因此沒辦法直接掃碼加鹿晗的微信。但她進一步透露，鹿晗沒有因此作罷，反而直接要求司曉迪報手機號碼，鹿晗親自輸入後兩人便加了好友，接著就開始頻繁聯繫。司曉迪還驚喜的說，沒想到頂流藝人會主動放下身段，向素人要聯繫方式。然而，因為司曉迪多次的爆料都沒有實質性證據，之前的床照也遭疑是合成，因此這次雖然依然引發討論，但部分網友都抱持不信態度，「一聽就好假，自己幻想症了」、「聽起來就像小說裡的劇情很浪漫，但正是如此顯得有點太假了」、「她還有完沒完了，真的不想看她說些有的沒的了」、「笑死了，她肯定是想把假的變成真的，想做頂流夫人吧。」