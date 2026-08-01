莊陳仲敖在遭到DFA後，若運動家未能在時間內與其他球隊達成交易協議，他將進入讓渡程序。若有其他隊伍想要他，他就能去到該隊的40人名單。若無人青睞，他則會留在運動家小聯盟體系待命。

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運動家必須在規定時間內對莊陳仲敖的合約進行處置。倘若未能與其他球隊達成交易協議，他將進入讓渡程序。一旦有其他隊伍想要他，他便能繼續留在該隊的40人名單。若無人青睞，他則會留在運動家小聯盟體系待命。

效力於美國職棒大聯盟（MLB）運動家的台灣右投莊陳仲敖，今（1）日遭球團指定讓渡（DFA），被移出40人名單。運動家此舉是為了騰出名額，將內野手奧尼拉斯（Jonathan Ornelas）登錄至大聯盟。對此《MLB Trade Rumors》分析指出，不排除會有需要投手的球隊，看重他過去展現的投球天賦而出手搶人。莊陳仲敖在2021年展開旅美生涯後，初期曾因手臂健康問題陷入休養。直到2024年賽季他擺脫傷病陰霾，單季橫跨三個層級投出2.09防禦率的驚人表現。隔年升上2A更是扛下多達145.2局的先發重任，投出極佳的穩定度。因為這股潛力，運動家球團在去年底將他放進40人保護名單內，以防他被其他球隊透過「規則五選秀」挖角。除了在美職小聯盟持續成長，莊陳仲敖近年也是台灣國家隊不可或缺的要角，接連入選2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）、2026年世界棒球經典賽（WBC）以及今年即將登場的名古屋亞運國手名單。然而本季首度登上3A，莊陳仲敖卻遇到嚴峻考驗。身處投手數據普遍慘烈的太平洋岸聯盟（PCL），他在拉斯維加斯出賽59.2局期間，防禦率飆高至7.84。不僅失分偏高，關鍵球的投球內容也出現落差，三振率大幅下滑至14.8%，保送率則提升至9.9%。運動家為了將剛簽下、且在3A繳出OPS 0.842亮眼戰績的歐涅拉斯拉上大聯盟，最終選擇將投球狀態低迷的莊陳仲敖移出名單，並把外野手湯瑪斯（Colby Thomas）下放3A。遭球團DFA後，美媒《MLB Trade Rumors》分析，雖然距離交易大限僅剩不到3天，時間相當緊迫，但莊陳仲敖先前曾高居《FanGraphs》運動家農場新秀第25名，潛質依然可觀。外界不排除會有需要投手深度的球隊無視他今年的低潮，看重過去展現的投球天賦而出手爭取，讓這位台灣好手的旅美路出現轉機。