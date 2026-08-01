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勇士隊正密切觀察魔術隊一哥班切羅的動向

班切羅的隊友瓦格納（Franz Wagner）同樣也在勇士隊的潛在雷達之中

班切羅投射和球商沒有突破性進展，生涯發展陷入停滯

勇士隊目前手中握有多張優質且具備薪資匹配能力的合約

金州勇士隊在過去幾個月的自由市場與交易大限前屢屢碰壁，接連錯失阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）後，又未能成功爭取到勒布朗·詹姆斯（LeBron James）加盟。不過，這並不代表灣區高層放棄了為當家球星柯瑞（Stephen Curry）尋找巨星搭檔的企圖。據美媒爆料，勇士隊已將目光轉向奧蘭多魔術隊當家球星班切羅（Paolo Banchero），甚至可能嘗試一舉得到魔術雙星、打包格納（Franz Wagner）交易，期盼2人能成為球隊重返爭冠行列的解答。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，在無緣網羅詹姆斯後，。身高6呎10吋的班切羅在生涯早期就因強壯的身材以及強勢切入禁區的破壞力，屢次被拿來與詹姆斯做比較。西格爾指出，如果魔術隊在新賽季競爭激烈的東區表現不如預期，勇士隊將隨時準備出價。此外，。「勇士先前就對瓦格納和班切羅抱有興趣，儘管魔術當時無意聽取報價，但若魔術新賽季戰績陷入停滯，勇士將再次成為強烈的追求者。」班切羅在2025-26賽季代表魔術出賽72場，場均能貢獻22.2分、8.4籃板與5.2助攻的全面數據，雖帶領球隊闖入季後賽首輪，卻在3：1領先的優勢下遭底特律活塞隊逆轉淘汰。魔術一開始以班切羅作為建隊核心，但身手更全面的華格納這些年已逐漸展現更高的價值，，市場價值也下滑。而來到勇士之後，柯瑞和柯爾能補足其短版，或許能讓其生涯有突破性成長，而灣區也需要他的身體素質和天賦。雖然尚未能即刻為柯瑞找來超級巨星合作，但資深記者馬克·斯皮爾斯（Marc Spears）在節目中透露，勇士隊依然擁有在2027年2月交易大限前發動重磅交易的籌碼與彈性。，包括：▪️波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）：2000萬美元到期合約▪️格林（Draymond Green）：2770萬美元▪️巴特勒（Jimmy Butler）：5680萬美元▪️穆迪（Moses Moody）：1250萬美元▪️霍福德（Al Horford）：680萬美元▪️波傑姆斯基（Brandin Podziemski）：570萬美元斯皮爾斯認為，巴特勒與格林在職業生涯的這個階段都相當成熟，能夠理解球團為了衝冠而進行的商業操作。勇士管理層目前將專注於修正上賽季的球場失誤並減輕柯瑞的進攻負擔，同時保持薪資空間的彈性，靜待市場上的巨星出現大動作。