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洛杉磯湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）近期的休賽季訓練照引發熱烈討論，近期湖人官方發布了一張唐西奇戴著黑色頭帶練球的照片，這個截然不同的風格讓球迷相當喜愛，不僅瘋狂敲碗希望他在新賽季保留此造型，更有球迷期待他能與陣中同樣愛戴髮帶的里夫斯（Austin Reaves）組成「頭帶兄弟」。湖人官方X（原推特）帳號日前發布了唐西奇在體育館內揮汗練投的照片，並附上簡短有力的註解：「頭帶盧卡（Headband Luka）」。這篇貼文立刻讓社群媒體沸騰，許多球迷希望這位五屆NBA年度第一隊好手能在例行賽延續這個造型。球迷們紛紛留言表示：「下個賽季拜託一定要戴髮帶上場！」「我已經聞到MVP和總冠軍的味道了」、「這是『惡魔盧卡（Demon Luka）』模式，這造型太火酷了」由於隊友里夫斯過去也常以髮帶造型示人，這讓不少球迷笑稱唐西奇是在「致敬」隊友，並期待新賽季能在場上看到兩人共組紫金軍團的「頭戴兄弟」。除了引發話題的時尚選擇，這張訓練照也傳遞了另一個令人振奮的訊號：唐西奇已經完全康復。他在2025-26賽季末段與季後賽期間，因左腿筋二級拉傷而被迫休戰。如今他已獲得醫療團隊的許可，正積極為即將到來的季前訓練營做準備。隨著詹姆斯（LeBron James）在自由市場轉戰費城76人隊，唐西奇如今已無需與他人共享鎂光燈，正式成為湖人隊無庸置疑的基石。為此，總管佩林卡（Rob Pelinka）在休賽季進行了大幅度的陣容重整，引進了多位好手來輔佐唐西奇，包括：透過交易盤來的護框長人凱斯勒（Walker Kessler）、自由市場簽下的格萊姆斯（Quentin Grimes）、塞克斯頓（Collin Sexton）、盧尼（Kevon Looney）、威廉斯（Ziaire Williams）與塞布爾（Matisse Thybulle）等即戰力。成為絕對核心後，唐西奇的責任感也延伸到了球場之外。據《The Athletic》記者丹·沃克（Dan Woike）報導，唐西奇主動邀請湖人隊友們於8月份前往他的家鄉斯洛維尼亞進行迷你訓練營，甚至大方表示願意全額支付隊友們的跨洲越洋旅費。這場海外集訓旨在幫助這支經歷了大幅換血的湖人隊加速培養化學效應。雖然目前無法確定唐西奇是否會將「髮帶造型」帶到新賽季的正式比賽中，但一個健康的唐西奇、一套全新升級的陣容，加上他展現出的強大領袖氣質，已足以讓湖人球迷對即將到來的新篇章充滿無限樂觀與期待。