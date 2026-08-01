超人氣手機遊戲《貓咪大戰爭》今年歡慶13週年，在台灣舉辦3波實體慶祝活動，以「貓咪夏日活動」為主題，和粥大福、天成文旅-華山町，以及「貓咪夏日慶典」快閃店，想要跟貓咪們一起度過美好夏天的玩家，快把握機會！
粥大福×《貓咪大戰爭》13週年限定餐點活動
《貓咪大戰爭》和台灣知名連鎖粥品「粥大福」合作，在全台門市推出「聯手擊退夏日疲勞·貓咪戰隊元氣出擊」活動，只要購買聯名限定套餐「升級版極品海鮮粥＋鵝油蔥拌蔬食」，售價199元，就能獲得原創貓咪戰隊鑰匙圈乙個，共有5款，採隨機不挑款方式發送，數量有限，送完為止。另外，外帶的紙碗上也會有貓咪戰隊特別包裝，數量有限，用完為止。
活動時間：即日起至8月31日
活動門市：粥大福全台門市
天成文旅-華山町×《貓咪大戰爭》13週年「LOUNGE貓咪」
本次華山町結合貓咪角色，推出了3款限定主食，包括「茄香奶油雞燴飯〜佐貓咪裝飾 〜」售價420元、「味噌奶油親子鮭魚燴飯〜佐貓咪裝飾 〜」售價560元、「和牛臉頰肉濃燉咖哩〜佐貓咪裝飾 〜」售價580元，還有獨家貓罐頭蛋糕、飲品等，其中《貓咪大戰爭》聯名馬克杯飲品每組售價499到579元，每日限量130組，每人限購一組。
活動時間：即日起至8月31日
地點：台北市忠孝東路二段79號
活動官網：https://www.huashandin.com.tw/events/20260623/
《貓咪大戰爭》「貓咪夏日慶典」快閃店
本次《貓咪大戰爭》快閃店即日起至8月3日前在華山1914文創園區西二館登場，採用免費預約入場制，需要先在ACCUPASS上預約時段，才能在該時段進場，每個時段的入場時長為35分鐘，粉絲們可趁這段時間選購商品、跟布景拍照。快閃店有超人氣的貓咪娃娃、娃娃吊飾、收納包、壓克力立牌等，還有台灣限定的「貓咪戰隊」資料夾、托特包、徽章等。
地點：華山1914文創園區 西二館
日期：即日起到8月3日
時間：11：00～18：30，8月3日最後營業時間至16：30。
預約網址：https://www.accupass.com/event/2606080957061894281858
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《貓咪大戰爭》和台灣知名連鎖粥品「粥大福」合作，在全台門市推出「聯手擊退夏日疲勞·貓咪戰隊元氣出擊」活動，只要購買聯名限定套餐「升級版極品海鮮粥＋鵝油蔥拌蔬食」，售價199元，就能獲得原創貓咪戰隊鑰匙圈乙個，共有5款，採隨機不挑款方式發送，數量有限，送完為止。另外，外帶的紙碗上也會有貓咪戰隊特別包裝，數量有限，用完為止。
活動時間：即日起至8月31日
活動門市：粥大福全台門市
本次華山町結合貓咪角色，推出了3款限定主食，包括「茄香奶油雞燴飯〜佐貓咪裝飾 〜」售價420元、「味噌奶油親子鮭魚燴飯〜佐貓咪裝飾 〜」售價560元、「和牛臉頰肉濃燉咖哩〜佐貓咪裝飾 〜」售價580元，還有獨家貓罐頭蛋糕、飲品等，其中《貓咪大戰爭》聯名馬克杯飲品每組售價499到579元，每日限量130組，每人限購一組。
活動時間：即日起至8月31日
地點：台北市忠孝東路二段79號
活動官網：https://www.huashandin.com.tw/events/20260623/
本次《貓咪大戰爭》快閃店即日起至8月3日前在華山1914文創園區西二館登場，採用免費預約入場制，需要先在ACCUPASS上預約時段，才能在該時段進場，每個時段的入場時長為35分鐘，粉絲們可趁這段時間選購商品、跟布景拍照。快閃店有超人氣的貓咪娃娃、娃娃吊飾、收納包、壓克力立牌等，還有台灣限定的「貓咪戰隊」資料夾、托特包、徽章等。
地點：華山1914文創園區 西二館
日期：即日起到8月3日
時間：11：00～18：30，8月3日最後營業時間至16：30。
預約網址：https://www.accupass.com/event/2606080957061894281858