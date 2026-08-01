詹皇的經紀人富保羅（Rich Paul）在節目中揭密未選擇馬刺的原因，強調「必須尊重文班亞馬（Victor Wembanyama）在馬刺的地位與成長空間」，並說道：「有些美好的事物就該讓它保持原樣。」

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詹姆斯（LeBron James）今夏投下自由市場震撼彈，選擇加盟費城76人隊。然而在詹皇做出決定前，剛殺入NBA總冠軍賽的聖安東尼奧馬刺隊在一開始也曾是外界討論的潛在落腳處。對此，詹姆斯經紀人富保羅在自己的Podcast節目《Game Over》中指出，馬刺與紐約尼克都是上賽季一路戰至最後的強權，團隊體系與化學反應已經非常成熟。若詹皇強勢加入，勢必會徹底改寫整支球隊的戰術核心與休息室氣氛。「當你擁有文班亞馬這樣的年輕核心，你必須尊重他在馬刺的定位與成長步伐，這並不容易，」富保羅直言：「無論你是誰，詹姆斯一旦到來，他自帶的光環與影響力就會重新定義球隊。有些美好的事物就該讓它保持原樣。」富保羅認為，馬刺正在圍繞文班亞馬打造未來，而41歲的詹姆斯則需要立竿見影的爭冠環境，兩者的時間軸並不完全重合。相較之下，費城76人隊在透過交易送走喬治（Paul George）、換來布朗（Jaylen Brown）後，戰力瞬間升級，隊上已經擁有恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）以及新秀艾吉康姆（VJ Edgecombe）等頂級好手。根據資深記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，76人總教練納斯（Nick Nurse）計畫在全新賽季讓詹姆斯承擔大量的「控球後衛」職責。這項調整能讓得分爆發力強大的馬克西轉打無球，專心撕裂對手防線，並由詹姆斯擔任全隊的主控兼次要進攻發動機，為布朗與恩比德送出助攻。金州勇士球星格林（Draymond Green）也對此戰術表示高度贊同，認為若把組織進攻與得分重擔全壓在馬克西一人身上並非良策，由經驗豐富的詹姆斯掌控大局，絕對能大幅提升76人的爭冠勝率。