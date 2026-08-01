我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國泰永續高股息（00878）、國泰台灣科技龍頭（00881）都公告最新配息。（圖╱取自Pixabay）

揮別動盪的7月行情，昨（31）日最後一個交易日台股終場狂飆3,186點作收，刷新台股單日最大漲點紀錄的同時也站上4萬點大關。國泰永續高股息（00878）、國泰台灣科技龍頭（00881）都公告最新配息，雙雙刷新最高紀錄，實際配息公告日在8月13日，除息日為8月18日，股息將在9月11日發放。根據國泰投信31日第一階段公告，國泰永續高股息每受益權單位擬配發金額為1.01元，以昨（31）日收盤價32.43元計算，單季配息殖利率為3.11%，配息金額及配息殖利率都刷新掛牌來最佳表現，也是首度出現單季配息金額超過1元且單季配息殖利率超過3%的水準。過去平均單季配發金額為0.36元，平均單季殖利率為1.73%。根據公告，00878本次除息交易日為8月18日，收益分配發放日預計為9月11日。想參與此次配息的投資人，最晚須在8月17日前完成買進，才能享有本次配息資格。國泰台灣科技龍頭每受益權單位擬配發金額為4.6元，以昨（31）日收盤價50.6元計算，單期配息殖利率為9.09%，配息金額及配息殖利率同樣刷新掛牌來最佳表現，過去平均單期配發金額為0.79元，平均單期殖利率為3.38%。