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拇指外翻不只穿高跟鞋惹禍 遺傳、扁平足也成高危險群

▲拇趾外翻是指「大腳趾往第二腳趾偏移」。當外翻角度過大，大腳趾根部的骨頭會向外凸出。（圖／北市聯醫提供）

出國玩更容易腳痛？小心「滑液囊」急性發炎

暑假許多民眾安排了出國自由行，每天動輒步行1、2萬步。但有醫師分享，門診近期突然出現不少就診患者，因為在旅途中出現「大腳趾內側關節」嚴重紅腫、疼痛，甚至無法繼續行程，只能在飯店休息，而這往往是「拇趾外翻」在長時間步行下的急性發作。台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師李智堯指出，許多民眾對拇趾外翻存在迷思，認為「只有愛穿高跟鞋或尖頭鞋的女性才會有」。醫師說明，鞋子確實是誘發與加重症狀的因素之一，但根據臨床觀察，高達7成的患者其實具有家族遺傳體質。另外，本身有扁平足、足部韌帶較鬆弛的人，李智堯說，因為行走時足部受力不均，也是拇趾外翻的高危險群。甚至有不少男性患者，明明平時都穿寬楦頭的運動鞋，依然飽受拇趾外翻之苦。李智堯表示，拇趾外翻是指「大腳趾往第二腳趾偏移」。當外翻角度過大，大腳趾根部的骨頭會向外凸出，形成所謂的「拇囊炎」（Bunion）。平常通勤時，可能只是輕微摩擦；但到了暑假出國旅遊，長時間、長距離的步行，加上夏日炎熱腳部容易腫脹，凸出部位與鞋子不斷摩擦，就會引發滑液囊急性發炎，產生劇烈疼痛與紅腫，讓人「痛到寸步難行」。針對拇趾外翻的治療，李智堯表示，初期或輕度患者可透過保守治療來緩解症狀，像是「改穿寬楦頭且具足弓支撐」的鞋子、使用五趾襪或拇趾外翻分隔墊來減少摩擦或者使用拇指外翻矯正輔具。若外翻角度過大、長時間保守治療無效，且疼痛已嚴重影響日常生活與行走品質時，李智堯建議，可考慮手術治療。醫師指出，「拇趾外翻矯正手術」技術已相當成熟，相較傳統手術不僅破壞少、疼痛感大幅降低，術後恢復期也顯著縮短，讓患者能更快恢復正常行走。李智堯提醒，若發現大腳趾根部有凸出、穿鞋易摩擦紅腫、腳底易長繭，或腳趾已有交疊變形的情況，應及早尋求專業骨科醫師評估，提早介入治療。