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在面臨全球足球界的強烈譴責與抵制後，國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）於今（1）日發布官方聲明，正式宣布放棄將世界盃等賽事股權出售給私人投資者的「國際足總前進企業（FFE）」計畫。這場風波不僅引發了歐洲、美洲及亞洲足協的聯合抵制，更導致FIFA高層內部倒戈，因凡蒂諾的連任之路恐將面臨重大挑戰。因凡蒂諾在聲明中表示：「在認真聽取各方意見後，我們已經清楚地認識到，無論支持程度如何，該計畫所造成的分歧已經偏離了最初設定目標的利益所在。我們的宗旨始終是團結並推動進步。因此，這項提案將不再繼續推進。」他進一步補充，未來幾天和幾周內，將本著對足球運動共同利益的精神，讓所有相關方重新團結起來，繼續推動全球足球的發展，特別是在最需要支持的國家。引發此次軒然大波的FFE計畫，原訂將FIFA的商業營運（包含世界盃與俱樂部世界盃等賽事）剝離成一家估值達200億美元的獨立子公司，並將其中20%的股份出售給外部投資者，預計可帶來42億美元的資金。該計畫的主要潛在投資方為庫許納（Joshua Kushner）所創立的創投公司。儘管FIFA承諾將這些資金化為高額補助分配給全球211個會員協會，但將足球最高殿堂「資本化」的作法徹底激怒了各國足協。這項計畫遭到了空前的反對聲浪，最終迫使因凡蒂諾低頭。歐洲足總（UEFA）、中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）以及亞洲足球聯盟（AFC）皆發表聲明強烈反對。歐足總更揚言，若計畫不撤回，旗下55個成員國將杯葛包含9月波蘭U-20女子世界盃在內的所有FIFA賽事。這三大洲足總代表了FIFA中137個會員協會，早已掌握否決該提案的多數票。擔任主席顧問的科代羅（Carlos Cordeiro）憤而辭職，痛批這項計畫對足球的長期未來是一筆「糟糕的交易」，並呼籲其他高層勇敢發聲。FIFA營運長凱文·拉穆爾（Kevin Lamour）向媒體揭露，內部員工對此計畫毫不知情，感覺受到因凡蒂諾的「欺騙」。他直言這是「一個人的計畫」，絕不能讓其繼續推進。因凡蒂諾自2016年接任FIFA主席以來，原先被外界看好能在2027年3月的選舉中順利同額競選連任。然而，此次事件讓他威信掃地，更面臨內外交迫的窘境。《The Athletic》分析指出，這場引進私人資本的風波已演變成因凡蒂諾的「職位保衛戰」。隨著下屆主席大選提名截止日（2026年11月18日）逐漸逼近，因凡蒂諾極有可能面臨其他候選人的強力挑戰。