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▲黃琳媛二度在派偉俊Threads留言開嗆。（圖／翻攝自派偉俊Threads@patrickbrasca）

男星派偉俊才剛認愛啦啦隊女神禾羽，不料昨（31）日就被黃琳媛自爆是他前女友，不僅控訴他交往期間的種種行徑，還直言派偉俊說寫給女友的歌，其實是去年寫給自己的。對此，派偉俊經紀公司杰威爾出面否認寫給女友的是該首歌，並喊話將保留法律追訴權。而派偉俊本人則是PO出另一首新歌放閃禾羽，沒想到卻再度惹火黃琳媛，二度到他的Threads開嗆，直言：「眼睛哪部分有問題？」黃琳媛先是發長文指出，〈去年下的那場雪〉被誤會是寫給現任女友的歌，但其實是去年就寫給她的。但之後杰威爾否認表示〈穿上你的愛〉才是給女友的歌。派偉俊本人也現身放閃禾羽，PO出〈穿上你的愛〉的連結，「去年下的那場雪就讓它留在去年，今年夏天戀愛就聽這首。」禾羽也甜蜜回應：「單曲循環中，喜歡。」間接打臉黃琳媛的說法。而黃琳媛也再度到派偉俊Threads開嗆，澄清自己上一篇留言的說法，表示自己的意思是派偉俊前一天說專輯裡有寫給女友的歌，但第二天卻發布〈去年下的那場雪〉，導致這首歌被誤會是給現任女友，直言：「眼睛哪部分有問題？我直接表達了我的不舒服，結果回應方式更不尊重，你差不多拉完了。」兩人一來一往的回應，也引發粉絲熱烈討論，有人表示因為派偉俊與黃琳媛的戀情沒有公開過，所以根本沒有人被誤會；但也有人指出女方認為不被尊重、以及不舒服的感覺是主觀的，只有當事人才有辦法感受。