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▲柯瑞目前正處於現有合約的最後一個賽季，2026-27賽季的薪資為6500萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

▲雖然柯瑞從不是工會中直言不諱的代表，但他向來尊重工會的立場。（圖／取自金州勇士 X）

金州勇士在休賽季進入到中期之後，外界最關注的消息莫過於他們和當家球星柯瑞（Stephen Curry）的續約情況。勇士目前可以補強的空間並不多，如此情況下柯瑞是否可能願意降低薪資、來提升球隊競爭力？有球員經紀人接受《Heavy Sports》訪問時分析，柯瑞最終可能簽下一紙2年9000萬美元的合約，取得一個平衡點，來為自己生涯收尾。金州勇士隊絕對應該支付柯瑞現行NBA勞資協議下所允許的最高薪資，甚至應該付給他更多。從1970年代中期開始，勇士隊雖然擁有熱情的球迷，但在球員、教練、管理層和老闆等各個層面都處於自我破壞的泥淖中。直到柯瑞在2009年選秀會上降臨金州，他拯救了這支在深淵中掙扎35年的球隊。當時因為腳踝傷勢，柯瑞在新秀合約續約時僅簽下4年4400萬美元的合約。從那之後的故事大家都知道了，柯瑞開創了革命性的職業生涯，他的遠距離投射使他成為這項運動史上最偉大的變革者之一。如今38歲的他依然是聯盟中最頂尖的球員之一，而他需要一份新合約，這也讓人好奇，他是否會跟隨聯盟中其他球星的腳步選擇降薪。柯瑞目前正處於現有合約的最後一個賽季，2026-27賽季的薪資為6500萬美元。他可以在2027年成為自由球員，或者在下個月簽署一份最高價值2年1.37億美元的延長合約。如果他選擇續約，外界關注的焦點在於他是否會效法聖安東尼奧馬刺隊球星文班亞馬（Victor Wembanyama）的做法。文班亞馬在本月稍早放棄了原本有資格領取的30%薪資上限，改簽佔薪資上限25%的延長合約，這讓他犧牲了約5000萬美元。NBA圈內有人猜測柯瑞也會做出類似決定，這將有助於勇士隊在明年夏天創造出可觀的薪資空間，進而招募另一位球星來幫助柯瑞在生涯尾聲衝擊冠軍。一位西區高層在本月稍早接受《Heavy Sports》訪問時表示：「我認為你絕對會看到柯瑞在這方面進行協商，但他很聰明，他會想知道球隊的選項和計畫。」然而，這並非柯瑞單方面放棄金錢那麼簡單。NBA球員工會非常反對球員在談判桌上讓步，雖然柯瑞從不是工會中直言不諱的代表，但他向來尊重工會的立場。但同時，柯瑞希望能幫助勇士隊強勢收尾，據傳如果接受低於頂薪的合約能有所幫助，他絕對持開放態度。這其中還有許多變數需要解答。首先，巴特勒（Jimmy Butler）明年冬天能強勢回歸嗎？如果能，勇士隊會與他續約嗎？金額又是多少？其次，交易和自由市場上會有哪些球員？如果勇士隊沒有實際的補強目標，柯瑞放棄金錢將毫無意義。但只要球隊有明確的計畫，柯瑞就會將此納入考量。一位知名經紀人提到了科比（Kobe Bryant）的例子作為警訊。科比在生涯最後兩個賽季拿了全額頂薪（4900萬美元），而他效力的湖人隊在2014-16這兩個賽季加起來只贏了38場比賽。該名經紀人指出：「我確實認為，對柯瑞這樣的人來說需要取得平衡，因為你既想為其他球員樹立正確的榜樣，又不想像科比那樣結束生涯。這其中有一個中間值。」最可能的中間值，就是像文班亞馬那樣接受佔薪資上限25%的合約。對柯瑞而言，這將是一份價值約9000萬美元的兩年合約。這項舉動將能為勇士隊在明年夏天多創造出2000萬美元的薪資彈性。