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▲好市多公告，Cavendish Farms冷凍薯餅即刻下架，提醒消費者帶回辦理退貨。（圖／翻攝自官網）

美式賣場好市多（Costco）食安出包！有網友發文指出，從台中好市多購買的Cavendish Farms冷凍薯餅中，疑似吃下玻璃碎片，令消費者相當憂心。好市多也發布會員通知，已經下架該商品，表示特定批次產品可能混入微小異物，若是在2026年7月6日至7月12日購買該商品的消費者，請不要食用，攜帶商品及會員卡至賣場辦理退貨。好市多在官網發出公告，以及通知部分會員，根據好市多購買紀錄，若在2026年7月6日至2026年7月12日，曾購買「Cavendish Farms冷凍薯餅（商品編號25259）」的商品，在少部分特定生產時間範圍內商品，可能含有微小異物。請檢查包裝上的製造日與有效日期是否分別為P：17/04/2026（製造日）、E：16/04/2028（有效日期）。若購買商品屬於此效期的商場，請不要食用，並攜帶商品及會員卡前往全台好市多賣場辦理退貨。好市多表示，對造成會員不便深感抱歉，產品製造商Cavendish Farms已採取改善措施，包含加強員工教育訓練及產品品質控管，以降低類似情況發生的風險。據了解，是有消費者社群平台發文，自己在好市多台中北屯店購買的薯餅中，疑似含有玻璃碎片，擔心家人是否在不經意間誤食，隨即好市多經查驗後發出召回公告。網友也紛紛表示「今天有接到電話通知可以去退貨（商品不用帶去）」、「奇怪，我怎麼沒接到電話，這個問題怎麼是網路上有你這個好心人貼出來，我才知道的，真的是無言」、「十幾年沒買薯餅了，第一次再買就中鏢」。