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傳出台中市長盧秀燕將於今年12月25日卸任後進駐2028競選辦公室，台中市副市長鄭照新未正面否認，還稱盧秀燕跟台北市長蔣萬安是「姊弟」關係，對於是否認為藍營正塑造「盧蔣配」拚2028大選？民進黨台北市長參選人沈伯洋今（1）直言，若他們姐弟情那麼好，是否能請盧秀燕示範給蔣萬安看，若遇到地方性案件，處理的SOP應該是什麼？對於傳出盧秀燕將於今年12月25日卸任後進駐2028競選辦公室一事，鄭照新受訪時未正面否認，僅稱相關聲音都有聽到，「我們也會給大家相應的回應，不會讓大家失望」；鄭照新提到，蔣萬安與盧秀燕一直維持良好默契，兩人是「姊弟」關係，在重大政治議題上保持密切聯繫。對於是否認為藍營正塑造「盧蔣配」拚2028大選？沈伯洋上午赴中崙市場掃街拜票時表示，最近的市政問題，包含兒虐嚴重問題，若他們姐弟情那麼好，是不是請盧秀燕示範給蔣萬安看，若遇到地方性案件，處理的SOP應該是什麼？「我們關心的是這些事，那至於他們感情如何，這不在我們討論範圍之內」。至於蔣萬安近期拋出倒閣等國政問題，沈伯洋提到，從之前廢監院問題，一直到倒閣，蔣萬安一直提出類似中央的議題轉移焦點，對他們而言，現在關心的都是哪裡浪費預算、商圈振興等，蔣提出倒閣議題轉移焦點，不但是民眾或者說黨內可能都不買單，很明顯的，大家也希望蔣能回歸市政。