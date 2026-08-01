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男星派偉俊日前舉辦新專輯《BAD IDEA》聽歌會，大方認愛富邦啦啦隊女神禾羽，透露兩人已交往約3個月，還甜蜜表示寫了一首歌送給女友。不過消息曝光後，前女友黃琳媛發文自爆身分，指控派偉俊交往期間多項行為，並質疑新歌〈去年下的那場雪〉其實是當年寫給她的，引發熱議。對此，杰威爾音樂否認相關說法，強調寫給現任女友的歌曲是〈穿上你的愛〉，並表示若有不實言論將保留法律追訴權。究竟派偉俊是誰？為何年紀輕輕就受到周杰倫賞識？派偉俊本名林煒竣，英文名Patrick Brasca，1999年出生，父親為義大利裔加拿大人、母親為台灣人，是一名台加混血創作歌手、音樂製作人，也是周杰倫旗下杰威爾音樂培養的新生代音樂人。派偉俊從小就展現音樂天分，3歲受到父親影響開始接觸音樂，最初學習非洲鼓，也曾和父親一起在淡水街頭表演。8歲參加兒童歌唱節目《超級童盟會》，一路闖進8強，累積不少舞台經驗。2012年，年僅13歲的派偉俊錄製庾澄慶主持的節目《哈林哈時尚》，當時因錄影延誤未能上台表演，便在後台彈吉他打發時間，恰巧遇見偶像周杰倫。周杰倫不僅替他的吉他簽名，更對他的音樂天分留下深刻印象，事後主動透過友人聯繫，將他簽進杰威爾音樂，成為周杰倫親自發掘的新人。加入杰威爾後，派偉俊持續學習吉他、爵士鼓、鋼琴等樂器，也透過網路自學編曲。2015年以16歲之姿推出首張數位EP《我的時代》，之後陸續替偶像劇《戀愛鄰距離》、電影《功夫熊貓3》及多項活動創作主題曲，逐漸在華語樂壇嶄露頭角。近年他更憑藉〈Don't wanna lie〉、〈忘記你〉、〈Cold〉等作品打開知名度，首張創作專輯《燥熱Angst》曾入圍第12屆金音創作獎最佳嘻哈專輯，除了發行個人作品，也曾擔任婁峻碩、陳零九等歌手的音樂製作人，兼具創作與製作實力。今年7月底，派偉俊推出第三張創作專輯《BAD IDEA》，並宣布將於10月10日在台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，未料新專輯宣傳期間卻因公開戀情，引爆與前女友黃琳媛隔空交火，也讓他的感情生活意外成為外界關注焦點。