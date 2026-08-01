Netflix影集《地面師》爆紅，不動產遭偷過戶的詐騙手法引發恐慌！為守護民眾房產，內政部 8 月新制今起上路，「地籍異動即時通」全面升級。即日起不僅開放全台地政事務所「跨所臨櫃」申辦，更開放使用普及率極高的「健保卡」線上申請，讓民眾免跑地政，在家就能輕鬆架好防詐網，不讓台灣地面師得逞！

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🟡防堵地面師偷過戶！健保卡線上申辦免再出門

過去民眾若想透過網路申請「地籍異動即時通」，僅能使用自然人憑證或工商憑證，無憑證者仍須親自臨櫃辦理。自 8 月 1 日起，內政部正式將普及率極高的「健保卡」納入申辦管道。民眾只需準備已完成網路註冊的健保卡與讀卡機，登入地政司「數位櫃臺」網站，不受時間與地點限制，在家就能輕鬆完成防詐申請。

▲地籍異動即時通 8 月起新增線上申辦管道，民眾只要使用健保卡登入數位櫃臺，免出門就能輕鬆完成防詐設定。（圖／內政部提供）
▲地籍異動即時通 8 月起新增線上申辦管道，民眾只要使用健保卡登入數位櫃臺，免出門就能輕鬆完成防詐設定。（圖／內政部提供）
🟡全國地政皆可跨所收件！臨櫃申辦就近搞定

除了線上管道大升級，內政部也同步推動「一處收件，全國服務」。民眾若選擇臨櫃辦理，只需至全台任一地政事務所填寫 1 份申請書，並載明名下不動產轄區，受理單位便能直接完成服務設定。真正實現跨區就近申辦，大幅簡化奔波流程。目前該服務共提供臨櫃、網路及併同土地登記案件等 3 種便利管道

🟡全程免費可設定親友！掌握異動即時攔阻詐騙

內政部強調，地籍異動即時通服務「全程完全免費」。當名下不動產辦理買賣、贈與、抵押權設定或預告登記等特定案件時，系統會在「收件」與「登記完成」兩階段發送簡訊或電子郵件。為了多一層保障，通知對象除本人外，還可額外設定一組信任的親友，若收到異常通知可第一時間報警攔阻，有效保護財產權益。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...