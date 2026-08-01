印尼爪哇島萬丹省（Banten）的卡里安水壩（Keran Dam），近期因嚴重乾旱導致水位下降，幾處已於2023年甚至更早就被淹沒的村莊，得以再次露出水面，不少建築在水下浸泡數年，依然保持完好。
綜合《羅盤報》等印媒報導，卡里安水壩的建造目的，是為了替萬丹地區提供水源、農業灌溉和防洪措施，隨著水庫水位的下降，重新浮出水面的村莊，為當地居民和遊客提供難得的機會，得以一窺昔日風貌。
報導指出，乾旱讓索芒村、蘇卡拉梅村和蘇卡加亞村的建築群殘骸、農田，在淹沒多年後重見天日，不過，它們的出現只是暫時的，等到水壩蓄水量增加後，就會重新被水覆蓋。
報導指出，雖然蓄水量不足、導致水位下降，在季節更替之際，尤其是旱季高峰期臨近時並不是非常罕見，但氣候變遷無疑加劇了這類現象的發生。
根據印尼氣象、氣候和地球物理局統計，全國大部分地區已出現乾旱，中爪哇省普沃勒佐縣（Purworejo）已有80天沒有降雨。此外，截至7月29日，印尼全國已發現超過5000個野火起火點，數量遠比過去聖嬰年份同期還多。
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報導指出，雖然蓄水量不足、導致水位下降，在季節更替之際，尤其是旱季高峰期臨近時並不是非常罕見，但氣候變遷無疑加劇了這類現象的發生。
根據印尼氣象、氣候和地球物理局統計，全國大部分地區已出現乾旱，中爪哇省普沃勒佐縣（Purworejo）已有80天沒有降雨。此外，截至7月29日，印尼全國已發現超過5000個野火起火點，數量遠比過去聖嬰年份同期還多。