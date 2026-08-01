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黃崇仁為何被叫「九命怪貓」？跟張忠謀、孫大衛有關

黃崇仁不願妥協直接找上台積電創辦人張忠謀，直言：「如果力晶加入聯電陣營，聯電產能將超越台積電，你就從老大變老二。」最後雙方結盟聯手擊退強敵，也讓力晶躲過被併吞的局面。

▲黃崇仁當年不願妥協公司被併吞，直接找上台積電創辦人張忠謀，直言：「如果力晶加入聯電陣營，聯電產能將超越台積電，你就從老大變老二。」（圖／美聯社／達志影像）

公司背負高達1200億新台幣的巨額聯貸債務，市場普遍認為力晶已經無力回天，準備走向破產。

黃崇仁當機立斷將公司轉為晶圓代工廠，短短8年就把千億債務全數還清，更在2021年成功以「力積電」之名重新掛牌上市，創下台灣商業史上絕無僅有的「壁紙變回股票」神話。

▲力晶、力積電創辦人黃崇仁幾度帶領公司都快面臨毀滅處境，但最後又絕處逢生，在科技圈被稱為是「九命怪貓」。（圖／NOWNEWS資料照片）

黃崇仁寵妻魔人生前金句超狂！體恤員工、看透科技業根本

「產業平常就放很多假，多放3、4天死不了人。」

「科技業沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。」

「只要技術層次不高且大量生產的標準化產品，最終都會是中國大陸主導。」

「老婆就是拿來疼的。」

▲回顧黃崇仁在生前講過的金句，最經典的就是在台灣產業普遍擔憂勞工休假增加會提升企業成本時，黃崇仁直接說：「產業平常就放很多假，多放3、4天死不了人。」（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

晶圓代工大廠「力積電（6770）」創辦人暨董事長黃崇仁日前因為心肺衰竭離世，享壽76歲，不少媒體封他是半導體圈的「九命怪貓」，讓不少人好奇這個稱號到底從何而來，沒想到竟然跟台積電（2330）創辦人張忠謀、金士頓共同創辦人孫大衛有關。其生前的人生金句都非常狂，不僅體恤員工表示「多放3、4天假死不了人」，還有「科技業沒有永遠的朋友跟敵人」，雖然都已成絕響，但也讓人無法忘懷這位「九命怪貓」傳奇。黃崇仁之所以會有「九命怪貓」的封號，就是他曾經帶領公司多次遭遇毀滅性風暴，卻又能絕處逢生。最早從1990年代，力積電前身「力晶」剛掛牌不久，DRAM景氣急轉直下，公司急需增資，市場盛傳聯電有意吃下力晶，到了2008年金融海嘯過後，全球DRAM（動態隨機存取記憶體）產業崩盤，台灣記憶體廠皆遭受毀滅性打擊，直到2012年，黃崇仁的力晶科技因不堪連年虧損、每股淨值轉負，被迫從台股下市，黃崇仁不放棄不願宣布破產，找上多年好友、金士頓共同創辦人孫大衛，希望對方接手設備，再由力晶負責代工，最後孫大衛同意投入資金，後續也買下力晶P3廠設備，讓公司取得50億元現金，然而回顧黃崇仁在生前講過的金句，最經典的就是在台灣產業普遍擔憂勞工休假增加會提升企業成本時，黃崇仁直接說：展現他大度體恤員工的格局。另外也因為自己的人生經歷，黃崇仁也看透這行的根本，曾經表示：過去陸廠以低價策略搶單，黃崇仁也是很早就提出「中國主導理論」表示：這也促使公司全力朝AI與高附加價值市場邁進。最後除了商場上的堅韌形象之外，黃崇仁私底下也是寵妻魔人，當年娶回華視當家花旦于珊，婚後更曾在公開場合直言：兩人攜手40多年的感情雖然已經完結，但卻讓很多人相信永遠的愛。