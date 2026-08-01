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黃崇仁特地赴餐廳見一面 謝金河曝內容：內心百感交集

讚黃崇仁「性情中人」 謝金河：從不閃避、不說客套話

力積電（6770）昨（31）日傍晚發布重大訊息，證實董事長暨執行長黃崇仁於因心肺衰竭，在自宅睡夢中安詳辭世，享壽76歲。財信傳媒董事長謝金河則淚憶不久前，黃崇仁特地到餐廳與他見面，似乎很想說說話，雖然只短暫停留，但望著黃崇仁離去的背影，感覺到好像是專程與自己說再見的。曾被譽為「九命怪貓」的科技業傳奇人物黃崇仁辭世，消息一出震撼半導體業界。謝金河也在臉書以「渾然天成的樂觀主義！送別黃崇仁先生」為題，寫下與黃崇仁之間的點滴。他說，昨天下午回家吃晚餐，手機出現力積電重訊的簡訊，是董事長換人，原因是黃崇仁辭世。謝金河說，這個消息讓他相當震驚，「眼淚不知不覺掉下來。」謝金河也回憶，不久前，朋友請他去吉林路的「鮨嘉仁」用餐，而鮨嘉仁正是黃崇仁開業。他說，黃董知道他到訪，特地到餐廳與他說說話，雖然只短暫停留幾分鐘，但仍聊了一些AI帶來記憶體新生態。謝金河形容，在那段短暫的聊天中，黃崇仁不改樂觀心態，認為這波AI大浪，以後就沒有百元以下的半導體製造股。短暫交談後，黃崇仁拄著枴杖由司機摻扶坐車回去，謝金河說，當天黃董氣色很好，好像大病初癒。因為有段時間，黃崇仁坐著輪椅、突然暴瘦，但也不便直接詢問，如今驟然辭世，內心百感交集；如今想起來，他直覺黃董是專程來跟自己說再見的。謝金河提到，黃崇仁熱情洋溢，儘管在股價表現、看待產業，各界對他有不同的看法，但自己敬佩他是性情中人。黃崇仁對任何事情總是直來直往，從不閃避，也絕不會說客套話。對產業，股價的見解，黃崇仁不一定對，因為天生永保樂觀，面對問題總是看好的黃崇仁，即使身處困境，也認為明天會更好，謝金河認為，就因為這樣，每一次都能絕地逢生。黃崇仁真心愛藝術，文化，這些日子即便身體不適，仍然不放過每一場音樂會。謝金河也透露，前幾年，力積電股價從90元跌落，自己接受採訪時提到成熟製程的晶圓代工股可能受到中國內捲壓力，「股票不能買！」當時黃崇仁直言，謝金河不懂半導體，也讓他們之前有些尷尬。但謝金河說，自己對黃董一直有特別的情誼，在愛台灣的大是大非上，黃崇仁從來都不模稜兩可。如今黃崇仁驟然離世，謝金河感慨「感覺上聊得來的好朋友又少了一個！」希望黃董在另一個世界，遨翔喜樂。