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▲力積電董事長黃崇仁有多重身份，也是智合董事長暨執行長。（圖／記者李青縈攝）

受金融海嘯影響 力晶曾背逾1200億元債務

花十餘年時間轉投資生技醫療 研究標靶單株抗體新藥

力積電（6770）董事長黃崇仁昨日在睡夢中辭世，消息傳出震撼國內半導體產業，他近40年來創業歷程驚濤駭浪，創立力晶半導體一度是台灣DRAM龍頭，後竟背負1200億元債務。後又力挽狂瀾讓力晶起死回生，以力積電重返資本市場，成為產業傳奇人物，也在業界被稱為「九命怪貓」的黃崇仁。人生最後十餘年，更傾注大量時間與資金投入生技醫療，希望打造台灣自主創新的癌症新藥。黃崇仁並非科班出身，1971年畢業於台灣大學物理系，赴美取得紐約西奈山醫學院神經外科醫學博士學位，返台後曾於大學任教，卻於1987年轉為投入科技業，創立力捷電腦。黃崇仁曾公開提到，因當時認為DRAM等關鍵零組件高度仰賴進口，看好商機決定進入科技業。1994年黃崇仁創立力晶半導體，一度是全球記憶體供應鏈重要成員。2008年逢金融海嘯，全球記憶體價格重挫。後來，屬當時技術來源的日本爾必達破產連帶影響力晶，最後背負逾1200億元債務，在2012年股票下市。黃崇仁奔走不斷尋找援助與資金，他以9年時間，從DRAM轉進晶圓代工，聚焦成熟製程、電源管理IC、面板驅動IC及利基型記憶體等應用，將力晶科技轉為控股公司，旗下的力積電在2021年底重新在台灣掛牌上市。科技產業之外，黃崇仁近年還投資創辦智合精準醫學科技並擔任董事長，主導開發針對PTHrP（副甲狀腺荷爾蒙相關蛋白）的標靶單株抗體新藥，鎖定胰臟癌、肺癌、食道癌及多種鱗狀細胞癌，力求為癌症尋求新療法。據悉，有「九命怪貓」之稱的黃崇仁，曾於2002年罹患大腸癌，歷經手術及化療後康復。他不僅是力捷電腦創辦人，力積電董事長，也是力晶科技創辦人兼執行長，更曾任台北市電腦商業同業公會理事長。憾於昨（31）日卻傳出因心肺衰竭，於自宅睡夢中離世，享壽76歲。