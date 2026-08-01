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美國職棒大聯盟（MLB）交易截止日前夕，底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）的交易傳聞持續升溫。根據MLB資深記者海曼（Jon Heyman）最新消息，包括洛杉磯道奇、芝加哥小熊、密爾瓦基釀酒人以及亞特蘭大勇士，都對這位賽揚大熱門展現高度興趣，不過多位球團高層透露，老虎開出的交易要價「非常驚人」。現年29歲的史庫柏近年快速崛起，從前年開始蟬聯賽揚獎，還連2年囊括防禦率王。由於具備王牌等級壓制力，加上仍能在季後賽發揮關鍵作用，因此吸引多支爭冠球隊關注。不過，老虎目前並未急於降低交易門檻。外界普遍認為，若有球隊想帶走史庫柏，勢必必須付出大量頂級農場資產，甚至可能改寫近期明星投手交易市場行情。海曼在社群平台X上指出：「多位有興趣的球隊高層形容史庫柏這位投手巨星的交易價格非常高昂，目前距離截止時間還有約70小時，因此仍有時間進一步談判。」這場史庫柏爭奪戰中，各隊各有優勢與急迫性。：擁有全大聯盟最深厚的小聯盟農場體系。在先發輪值已有國聯塞揚熱門米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）坐鎮的情況下，釀酒人最具備拿出「老虎隊指定大物新秀包裹」的籌碼條件。美媒《Heavy Sports》認為，這或許是這支季後賽履歷較薄弱的球隊，一舉梭哈砸大錢搶頂級巨星的最佳時機。：道奇隊本季再次陷入嚴重的投手傷兵潮，先發輪值戰力告急。內部消息指出，道奇隊非常積極，甚至有內幕人士形容，道奇有能力提出一份「讓老虎隊無法拒絕的重磅提案」。：除王牌塞爾（Chris Sale）外，勇士輪值同樣受傷兵所苦。若想在國聯季後賽硬撼道奇，引進史庫柏爾將是勇士稱霸國聯的最關鍵拼圖，即便這意味著必須掏空農場也在所不惜。：小熊隊本季先發局數嚴重不足，非常渴望一名超級王牌救火。雖然他們的農場籌碼在競爭中稍顯劣勢，但對史庫柏的渴望程度絕對高居各隊之冠。針對史庫柏究竟會否在最後關頭易主，美媒專家與名嘴看法不一。《ESPN》資深記者帕森（Jeff Passan）預測老虎隊極可能在「這2天內」將史庫柏爾交易出去；然而羅森索（Ken Rosenthal）則指出老虎球團此前態度依然謹慎，尚未正式與各隊展開深度的實質談判。隨著截止日倒計時，無論史庫柏最終落腳洛杉磯、密爾瓦基還是留在底特律，這筆天價交易的結果都將直接改變本季大聯盟季後賽與世界大賽的爭冠版圖