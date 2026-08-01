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▲觀音菩薩不分貧富貴賤，只要眾生在苦難中一心稱名，皆能得到慈悲護念。（圖／shutterstock）

今（1）日農曆六月十九，是觀世音菩薩成道紀念日，為傳統佛教上重大的節日。命理專家柯柏成指出，成道日最好的開運法，不是向觀世音菩薩祈求，而是學習菩薩的慈悲願行，用今天的通俗話語來說，就是和觀世音菩薩的慈悲頻率校正對頻，只要做對五件事就能增添福報，貴人運、財運一次提升。柯柏成指出，觀世音菩薩代表「大慈大悲、聞聲救苦」；「觀世音」著重聽見眾生苦難而救度，「觀自在」則代表以智慧照見煩惱、心得自在，正是悲智雙運的菩薩精神。觀音信仰之所以與漢地因緣深厚，除了《法華經．普門品》廣泛流傳，也因觀音菩薩不分貧富貴賤，只要眾生在苦難中一心稱名，皆能得到慈悲護念。這種救苦救難、慈悲如母的形象，與傳統文化重視孝道、慈愛及扶危濟困的文化十分契合，因此有「家家彌陀佛，戶戶觀世音」之說。農曆二月十九：觀音菩薩聖誕農曆六月十九：觀音菩薩成道日農曆九月十九：觀音菩薩出家日柯柏成提到，成道日最好的開運法，不是向觀世音菩薩祈求，而是學習菩薩的慈悲願行，用今天的通俗話語來說，就是和觀世音菩薩的慈悲頻率校正對頻。一、供奉清水、鮮花、水果及明燈，供品以清淨素食為宜。二、誦《心經》、〈普門品〉或〈大悲咒〉。三、專心稱念「南無觀世音菩薩」108遍或1,080遍。四、完成一件幫助別人的善事，捐助弱勢、慰問病苦，或主動化解一段怨結。五、唸佛迴向家人、祖先、冤親債主及一切眾生，願眾生離苦得樂、福慧增長。想求平安，就先給人安心；想求貴人，就先成為別人的貴人；想求家庭和合，就先放下一句傷人的話；想求福報，就在能力所及之處救人之苦。柯柏成提醒，真正的觀音成道日開運法，可以濃縮為：「口唸觀世音，身行觀世音。」當我們聽見別人的苦，願意伸手相助的那一刻，自己便已與觀世音菩薩的慈悲願力相應。