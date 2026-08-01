我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴瑞隆表示，一桌美食最動人的滋味，不僅來自食材，更源於族人毫無保留的分享與濃厚人情味。高雄是一座多元族群攜手打拚、共同撐起未來的城市。（圖／高雄市長參選人、立委賴瑞隆提供）

迎接8月1日原住民族日，高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（1）日提出原住民族政策方向，包括深化族語教育、守護文化根本、全面升級原鄉基礎建設、支持原青就業與創業、推動特色產業及人才培育、提升部落長者照顧與都市原民服務，以及串聯藝文場館及原鄉觀光，全力打造高雄成為亞洲南島人文交流重鎮。賴瑞隆今天發布影片，分享日前與平地原住民市議員參選人巫振興、高雄市阿美族總頭目林信明，以及在地阿美族、排灣族朋友共同製作傳統美食，在熱鬧氛圍中深入交流，並向所有族人表達最高敬意。賴瑞隆表示，原住民族日承載族人長年爭取正名、尊嚴與權利的歷程，每一步都得來不易。正名是重要里程碑，但權益守護沒有終點，未來必須持續傾聽族人聲音，將尊重與平等落實在每一天。影片中，原住民夥伴端出滿桌豐盛料理，介紹不同部落的飲食特色。賴瑞隆拿起木杵，與族人一邊吟唱歌謠，一邊搗製近似麻糬的阿美族傳統米食「杜侖」（Toron），從歌聲、手作與日常生活中，感受族群長久累積的生活智慧。賴瑞隆也在族人指導下製作排灣族傳統美食「吉拿富」（Cinavu），將豬肉、小米及芋頭粉放入假酸漿葉，再以芒草葉包裹綁妥。他包出的第一個成品因外型特殊，被笑稱「很可愛」；文化工作者范貴美老師更打趣表示，包得像粽子，代表會「包中」，不但逗得眾人哈哈大笑，也展現出不同文化激盪出的創意與包容力。賴瑞隆表示，一桌美食最動人的滋味，不僅來自食材，更源於族人毫無保留的分享與濃厚人情味。高雄是一座多元族群攜手打拚、共同撐起未來的城市。無論來自哪裡，只要深愛土地、彼此尊重，就是一家人。賴瑞隆強調，未來將做族人最穩健、值得信賴的靠山。他亦與現場夥伴高喊：「8/1原民日，Sa'icelen（繼續努力）」盼攜手為原住民族權益、尊嚴與多元共榮打拚。