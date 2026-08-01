今（1）日凌晨2時白海豚颱風稍微減弱，近中心最大風速從每秒60公尺，減為每秒55公尺，瞬間最大陣風自每秒75公尺降至每秒68公尺，有關白海豚未來走向，中央氣象署表示，過去國際多數資料預測有大幅調整，未來的預測路徑也有很大分歧，在下周四以前對台灣暫時沒有影響。
路徑變化大 太平洋高壓、南方低壓區都是關鍵
白海豚颱風1日2時的中心位置在北緯19.8度，東經159.1度，距離台北東方3900公里，以每小時19公里速度，持續朝向西北西方向，往日本南方到琉球海面移動，目前距離台灣仍然遙遠，路徑充滿不確定性。氣象署指出，過去5天國際多數資料預測出現大幅度修正，白海豚颱風原本朝日本移動為主，現在慢慢調整成往中國華中一帶前進，會不會往南更靠近台灣，或是往北調整，都有待觀察。
會讓白海豚颱風路徑出現這麼大變化的原因，氣象署表示，除了要考慮太平洋高壓的變化之外，南方低壓區也可能影響環境的導引氣流，讓西北太平洋的環境變得較為複雜，因此目前都還需要一段時間的觀察期。
白海豚又增肥！暴風半徑變大 有機會接近台灣
白海豚颱風1日凌晨2時中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑已經從220公里擴展到300公里，十級風平均暴風半徑從100公里變成160公里，雖然強度稍微減弱，不過暴風半徑增大，仍是強烈颱風，預估下周三、四白海豚會慢慢游到日本南方海面，周五前後接近九州南方到琉球附近海域，後期預測路徑分歧大，看是進入日本九州、經過東海往中國華中，或是通過台灣北部海面附近，甚至更接近台灣都有可能，民眾要留意後期預報。
今（1）日各地雲量偏多，清晨至上午中南部山區偶有零星降雨機率，但降雨範圍小、也較短暫，白天各地感受高溫悶熱，午後南部地區及各山區有局部對流發展的機率；氣溫方面，各地高溫約32至35度，尤其大台北盆地、南部近山區可能來到36度左右，外出請記得多補充水分並留意防曬，氣象署也針對台北市發布高溫橙色36燈號，中午前後有連續出現36度高溫的機率。
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白海豚颱風1日2時的中心位置在北緯19.8度，東經159.1度，距離台北東方3900公里，以每小時19公里速度，持續朝向西北西方向，往日本南方到琉球海面移動，目前距離台灣仍然遙遠，路徑充滿不確定性。氣象署指出，過去5天國際多數資料預測出現大幅度修正，白海豚颱風原本朝日本移動為主，現在慢慢調整成往中國華中一帶前進，會不會往南更靠近台灣，或是往北調整，都有待觀察。
會讓白海豚颱風路徑出現這麼大變化的原因，氣象署表示，除了要考慮太平洋高壓的變化之外，南方低壓區也可能影響環境的導引氣流，讓西北太平洋的環境變得較為複雜，因此目前都還需要一段時間的觀察期。
白海豚颱風1日凌晨2時中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑已經從220公里擴展到300公里，十級風平均暴風半徑從100公里變成160公里，雖然強度稍微減弱，不過暴風半徑增大，仍是強烈颱風，預估下周三、四白海豚會慢慢游到日本南方海面，周五前後接近九州南方到琉球附近海域，後期預測路徑分歧大，看是進入日本九州、經過東海往中國華中，或是通過台灣北部海面附近，甚至更接近台灣都有可能，民眾要留意後期預報。
今（1）日各地雲量偏多，清晨至上午中南部山區偶有零星降雨機率，但降雨範圍小、也較短暫，白天各地感受高溫悶熱，午後南部地區及各山區有局部對流發展的機率；氣溫方面，各地高溫約32至35度，尤其大台北盆地、南部近山區可能來到36度左右，外出請記得多補充水分並留意防曬，氣象署也針對台北市發布高溫橙色36燈號，中午前後有連續出現36度高溫的機率。