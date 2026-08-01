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立法院衛環委員會民進黨籍召委林月琴日前安排兒虐專案報告，不過民進黨台北市長參選人沈伯洋當天未出席，引起藍營批評。對此，沈伯洋今（1）日受訪澄清，當天並非去上政論節目，而是進行口試，相關質詢也早已改採書面方式提出，「這就是一個烏龍爆料」。針對北市發生兒虐議題，沈伯洋上午赴中崙市場掃街拜票時表示，昨天在統計時就已經發現，有8起重大兒虐事件、100多名小孩受害，有600多次不當對待，教育局可能聲稱已經做得很好，但在這些數字下，家長從未感到安心。他說，夏莉絲幼兒園案件，裡面包含衛生、超收、消防安全等，請問這些跟小孩安全難道無關嗎？「台北市長蔣萬安寫過親筆感謝信夏莉絲，後面又發生那麼多虐待，請問他現在要採取法律行動嗎？他不是說他沒有授權？」對於北市府質疑未出席立法院兒虐專案報告，是否是上節目？沈伯洋駁斥，他沒有上節目，他在口試。他提到，這就是一個烏龍爆料，他在登記質詢後，後來做出書面質詢，之所以選擇書面質詢，是因為他需要衛福部調資料，希望由衛福部說明，目前回報速度的平均情況為何？SOP到底是什麼？針對台南市長黃偉哲昨痛斥蔣萬安力挺AI合成總統賴清德的行徑是犯罪，還播放深偽蔣萬安聲音的音檔，北市府則反擊，民進黨一邊高喊反對聲音偽造，黃偉哲卻一邊示範、公開散布，若不是精神錯亂、就是雙標。沈伯洋說，蔣萬安對於宣導、鼓勵深偽，這兩件事情搞不清楚，蔣萬安直接說，肩膀要給小編靠、有事衝著他來，這是明白告訴大家，深偽三軍統帥的聲音，是沒有關係；他提到，黃偉哲做的事情是要宣導，要告訴大家，深偽是很難辨認的，請大家要注意，「鼓勵深偽，或是宣導，怎麼可以混為一談？這是邏輯問題」。