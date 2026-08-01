國民 ETF「國泰永續高股息（00878）」最新一季預估配發 1.01 元再創新高，被投資人笑稱「878終於察覺到自己是高股息ETF了」，以收盤價 32.43 元計算，年化殖利率飆破 12%！隨著配息驚喜加碼，不少股民急問「買 20 張會被扣二代健保嗎？」以及「帳面獲利爆表該落袋嗎？」對此，理財專家為您一次破解二代健保門檻與賺百萬不賣心法。
📌 00878 本季除息與領息關鍵日先看
每受益權單位配息： 預估 1.01 元（創歷年新高）
單季與年化殖利率： 單季 3.11%、年化殖利率約 12.44%（以 32.43 元計算）
最後買進日： 8 月 17 日（8 月 18 日除息）
收益分配發放日： 9 月 11 日
🟡買20張會被扣二代健保？關鍵要看配息組成
隨著 00878 每股配發 1.01 元，不少投資人換算若持有 20 張（2 萬股），單季就能領到 20,200 元息收，紛紛擔憂是否會突破「單筆滿 2 萬元需扣繳 2.11% 二代健保補充保費」的門檻。
對此，擁有2.4萬追蹤的理財粉專「要不要來點稀飯套餐」指出，「並非領超過 2 萬元就一定要扣二代健保」！因為二代健保僅針對「股利所得（54C）」課徵，若配息來源主要屬於「資本利得（財產交易所得）」或「收益平準金」，則不計入補充保費扣繳範疇。國泰投信預計將於 8 月 14 日完整公告詳細的收益分配組成資訊，屆時即可精算是否觸及扣繳標準。
帳面獲利賺逾百萬要賣嗎？理專揭兩大代價！
除了二代健保疑慮，面對 00878 股價飆高帶動帳面獲利突破百萬，許多長期持有的股民也在糾結是否該「落袋為安」？
擁有證券高級營業員證照、3.6萬人追蹤的「財經雪倫」強調，若當初買進的初衷是為了「穩定被動現金流」，就不該因短期的資本利得改弦易轍。輕易賣出長期持有的低成本部位，將面臨兩大代價：一是「陷入擇時買回的無限輪迴」，若股價持續走揚將痛失領息機會；二是「成本殖利率（Cost Yield）嚴重衰退」，重新在高點買回將大幅墊高均價，直接削弱未來的領息效率與退休規劃。
🟡股息再投資滾大資產！兩招讓你資本股息雙收
財經雪倫建議，若想參與大盤飆漲行情，最佳作法並非賣出核心持股，而是將每季領到的 00878 股息「再投資」於市值型 ETF（如 0050、006208）或成長型標的，或是運用額外閒錢布局。
如此一來，既能維持 00878 的「安定領息安全墊」，又能享受資本利得的成長力道，達到「股息與資本雙收」的資產配置綜效。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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每受益權單位配息： 預估 1.01 元（創歷年新高）
單季與年化殖利率： 單季 3.11%、年化殖利率約 12.44%（以 32.43 元計算）
最後買進日： 8 月 17 日（8 月 18 日除息）
收益分配發放日： 9 月 11 日
🟡買20張會被扣二代健保？關鍵要看配息組成
隨著 00878 每股配發 1.01 元，不少投資人換算若持有 20 張（2 萬股），單季就能領到 20,200 元息收，紛紛擔憂是否會突破「單筆滿 2 萬元需扣繳 2.11% 二代健保補充保費」的門檻。
對此，擁有2.4萬追蹤的理財粉專「要不要來點稀飯套餐」指出，「並非領超過 2 萬元就一定要扣二代健保」！因為二代健保僅針對「股利所得（54C）」課徵，若配息來源主要屬於「資本利得（財產交易所得）」或「收益平準金」，則不計入補充保費扣繳範疇。國泰投信預計將於 8 月 14 日完整公告詳細的收益分配組成資訊，屆時即可精算是否觸及扣繳標準。
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除了二代健保疑慮，面對 00878 股價飆高帶動帳面獲利突破百萬，許多長期持有的股民也在糾結是否該「落袋為安」？
擁有證券高級營業員證照、3.6萬人追蹤的「財經雪倫」強調，若當初買進的初衷是為了「穩定被動現金流」，就不該因短期的資本利得改弦易轍。輕易賣出長期持有的低成本部位，將面臨兩大代價：一是「陷入擇時買回的無限輪迴」，若股價持續走揚將痛失領息機會；二是「成本殖利率（Cost Yield）嚴重衰退」，重新在高點買回將大幅墊高均價，直接削弱未來的領息效率與退休規劃。
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財經雪倫建議，若想參與大盤飆漲行情，最佳作法並非賣出核心持股，而是將每季領到的 00878 股息「再投資」於市值型 ETF（如 0050、006208）或成長型標的，或是運用額外閒錢布局。
如此一來，既能維持 00878 的「安定領息安全墊」，又能享受資本利得的成長力道，達到「股息與資本雙收」的資產配置綜效。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。