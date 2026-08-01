我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊與美國女籃（WNBA）紐約自由人隊的老闆、同時也是阿里巴巴集團共同創辦人的蔡崇信（Joe Tsai），與妻子吳明華（Clara Wu Tsai）正式宣布離婚，結束長達30年的婚姻關係。雙方發言人強調，這是一個基於相互尊重的和平決定，兩人未來將維持堅固的專業事業夥伴關係。蔡崇信與吳明華於1996年10月步入禮堂，育有三名成年子女。雙方發言人在給《紐約郵報》旗下《Page Six》的獨家聲明中證實了這項消息。聲明中指出：「吳明華與蔡崇信已決定結束他們的婚姻，這是在相互極度尊重下所做出的共同決定。多年來，他們的關係已逐漸演變為一種夥伴關係，共同經營事業並撫養孩子。儘管兩人在生活上漸行漸遠，但這次離婚是和平的，他們依然是堅強的專業事業夥伴。」外界最關注的莫過於兩人龐大的事業版圖與資產分配。對此，聲明中明確列出了未來的營運安排，所有體育特許經營權與科技事業均不受此次婚姻異動的影響。蔡崇信將繼續擔任布魯克林體育與娛樂集團（BSE）的主席，吳明華則繼續擔任副主席。蔡崇信將維持布魯克林籃網隊老闆的身分；吳明華則繼續擔任紐約自由人隊的老闆。兩人將繼續交由專業團隊來管理球隊，並計畫在長遠的未來讓子女參與球隊營運。另外聲明還特別強調，沒有任何出售阿里巴巴股份的計畫，蔡崇信作為阿里巴巴集團主席的角色也完全不受此事件影響。蔡崇信與吳明華在2018年先是收購了籃網隊與自由人隊49%的股份，隨後於2019年以23.5億美元的天價取得兩支球隊的完全所有權。這筆交易在當時創下了北美體育史上最昂貴的球隊收購紀錄。在吳明華的推動下，紐約自由人隊也成功將主場從麥迪遜廣場花園搬遷至籃網隊的主場巴克萊中心（Barclays Center）。除了共同經營球隊，聲明最後也補充表示，蔡崇信與吳明華未來仍會為了家庭、企業與社區的最高利益，繼續致力於現有的慈善事業與社區服務，並堅持以合夥人的身分攜手合作。