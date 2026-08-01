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紐約洋基隊在今（1）日作客芝加哥小熊隊主場瑞格利球場（Wrigley Field），靠著潛力右投沃倫（Will Warren）主投6.2局無失分的生涯代表作，以及羅沙里歐（Amed Rosario）與瓊斯（Spencer Jones）的兩發陽春砲，最終以2：0擊敗對手，成功拿下系列賽首戰勝利。在洋基牛棚近期極度疲乏的情況下，先發投手沃倫挺身而出。這位27歲的年輕右投在面對全聯盟得分火力名列前茅的小熊打線時，表現得極具壓制力。沃倫在前幾局幾乎讓對手三上三下。首局他迅速用雙殺化解一出局一壘有人的危機；隨後在面對的六名打者中狂飆四次三振。儘管第三局被敲出二壘安打，他仍以三振化解危機。最終，沃倫用精簡的球數主投6.2局，僅被敲出4支安打，沒有投出任何保送，並送出7次三振。這不僅是沃倫自4月18日以來投球局數最長的一役，更創下他生涯最長的無失分紀錄。賽後沃倫表示，他找回了初衷與投球樂趣：「我就是做回自己，把犀利的球路投進好球帶。前陣子我太執著於猛催直球，反而忘了善用變化球。今天我終於又在場上感受到樂趣了！」洋基總教練亞倫·布恩（Aaron Boone）也對此讚譽有加：「這就是他狀況好時能展現出的實力。」在交易大限逼近之際，沃倫的這場及時雨好投，不僅拯救了疲憊的牛棚，也為自己的交易價值增添了籌碼。小熊隊先發左投今永昇太在開局同樣表現亮眼，連續解決了洋基前11名打者，並送出5次三振。然而，洋基打線在比賽中段發動突襲，第4局羅沙里歐大棒一揮，掃出一發擊球初速驚人、飛行距離達450英尺的超大號陽春砲，幫助洋基先馳得點。第5局頂替受傷的貝林傑（Cody Bellinger）上陣的超級大物瓊斯也跟進，敲出右外野方向418英尺的陽春砲，這是他本季第4轟，也是他生涯首度面對左投開轟。洋基全場雖然僅靠這兩發全壘打得分，但這兩分已足以奠定勝基。沃倫在第7局2出局後被連續敲出兩支安打退場，接替上陣的保羅·布萊克本（Paul Blackburn）順利讓對手擊出游擊方向滾地球化解危機。布萊克本在第8局更是連飆三次三振，表現威風八面。第9局，前兩戰因工作量過大而未登板的終結者大衛·貝德納（David Bednar）順利關門，雖被敲出一支安打但無傷大雅，成功收下本季第23次救援成功。此外，洋基主砲齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）因前一場比賽腿部抽筋，本場比賽被安排在板凳休息，但他已處於隨時可替補上陣的狀態。洋基與小熊的系列賽第二戰將於週六晚間7點15分繼續進行。