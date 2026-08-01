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▲ 針對都市原住民族需求，柯志恩也提出「族人有靠，城鄉共好」政策。（圖／高雄市長參選人、立委柯志恩提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（1）日提出原住民族政策，以「文化有根、產業有力、醫療有感、原鄉有路、族人有靠」五大面向，擘劃高雄原住民族發展藍圖。柯志恩表示，文化是原住民族最珍貴的資產。未來市府推動原住民族政策，讓每一位在高雄生活、打拚的族人，無論身在部落或都市，都應該獲得同樣的支持與照顧。柯志恩指出，近年來有越來越多原住民族朋友來到都市生活，但也面臨族語流失、文化空間不足，以及文化傳承場域缺乏等挑戰。因此，她提出五大政策，希望打造一座讓原鄉與都市攜手發展、讓每一位族人都能安心生活、實現夢想的高雄。首先，在「文化有根，世代傳承」方面，柯志恩表示，未來將全面提高族語能力認證獎勵金，最優級獎勵提高至2萬元，打造全國最具鼓勵性的族語學習制度；同時全力監督國立原住民族博物館如期完工，積極爭取增設大型祭典廣場、青創基地等多元空間，並於鳳山、小港、楠梓、左營等主要聚落，逐步設置原住民族文化聚會中心，讓族人即使生活在都市，也能持續傳承文化。在「產業有力，青年返鄉」方面，柯志恩主張升級高雄原民共同品牌，協助整合品牌設計、數位行銷及市場拓展資源；並推動「原鄉觀光2.0」，串聯部落文化、生態旅遊及特色產業。另外，為支持青年返鄉發展，市府將建立原住民族青年創業支持方案，提供創業補助與品牌輔導等機制；並提供返鄉參與歲時祭儀的交通費補助，降低青年返鄉負擔，也讓文化傳承不因距離而中斷。針對原鄉醫療照護，柯志恩指出，未來將提升桃源、那瑪夏、茂林等衛生所醫療量能，建立災時在宅急性照護機制，增加眼科、牙科、復健及心理健康等巡迴專科醫療服務，並培育更多熟悉族語與文化的照服員，讓醫療真正走進部落，而不是讓族人為了一般疾病的就醫必須長途下山。在原鄉建設方面，柯志恩認為，未來將積極向中央爭取台29線、瓦筏哈橋等重要道路永久改善，整建農路及排水設施，建立防災物資前進部署制度，並培訓部落在地青年成立防災搶險隊，平時接受機具操作、防災教育及救援訓練，提升原鄉面對極端氣候的防災韌性，保障居民生命財產安全。此外，針對都市原住民族需求，柯志恩也提出「族人有靠，城鄉共好」政策，將設立整合式都市原住民族服務中心，整合就業、法律、教育、住宅、社福及長照等資源，減少族人奔波於各局處的不便；同時強化青年就業與居住支持，扶植原住民族餐飲、工藝、音樂及文化創意產業，建立完整的創業輔導與展售平台，讓文化不只是保存，更能成為帶動就業、觀光與城市發展的重要力量。柯志恩表示，高雄設籍原住民族涵蓋全國17個法定原住民族，是全臺原住民族最多元的城市之一。未來她也將持續支持大武壠（Taivoan）、馬卡道（Makatao）等平埔族群的身分認定工作，讓更多族群的歷史、文化與語言獲得應有的尊重與傳承。柯志恩強調，原住民族是共同成就高雄未來的重要夥伴。她希望讓每一位族人都能以自己的文化為榮，並在高雄安心生活、勇敢追夢，找到屬於自己的位置與未來。因為唯有讓原鄉與都市攜手前進，讓每一位族人都被看見、被支持，高雄才能真正成為一座多元共融、攜手向前的城市。