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黃偉哲播放深偽蔣萬安音檔：你能接受嗎？

蔣萬安：回到問題根本，誰是門神？

國民黨前新媒體部主任韋淳祐過去因創作「萊爾校長」爆紅，而這次在致癌油事件爆發後，仍發揮創意製作宣傳影片《油不得你》來呼籲民眾不容小覷苯駢芘的存在。即便影片一開頭，聲音的主角就強調自己是「苯駢芘」，但與總統賴清德的聲音實在太像，遭刑事局調查。台北市長蔣萬安日前開嗆「有事衝著我來」表態力挺，但台南市長黃偉哲看不下去，公布一段深偽蔣萬安的音檔回擊。對此，蔣萬安今（1）日出席活動時表示，應回到問題根本，為什麼要用國家暴力箝制言論自由、製造寒蟬效應？黃偉哲認為《油不得你》這部影片，就是未經他人同意，使用AI技術模仿深偽，因此他以其人之道，還治其人之身播放深偽蔣萬安的音檔。內容提及蔣介石在台實施228、白色恐怖是為維繫蔣家在台灣永久執政的手段；蔣介石是228事件殺害台灣人的元兇，蔣家是台灣民主的障礙等內容。隔空喊話蔣萬安，三段音檔都是AI深偽合成，你能接受嗎？面對黃偉哲的直球對決，蔣萬安強調，利用AI拿來做詐騙、侵害別人權益是絕對不容許，但若是進行科普，應看運用的用途。因此，回到問題的根本，為何中聯油脂的經理會去參加政府關鍵的專家會議？為什麼那麼害怕民眾來討論致癌油品對人體的危害？所以到底誰在護航？誰是門神？