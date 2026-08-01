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從台北到耶魯 蔡崇信如何成為馬雲身邊的重要人物？

籃球迷變NBA老闆 23.5億美元買下籃網創紀錄

▲阿里巴巴集團共同創辦人的蔡崇信（Joe Tsai），與妻子吳明華（Clara Wu Tsai）正式宣布離婚，結束長達30年的婚姻關係。（圖／美聯社／達志影像）

6.88億美元出售股份 籃網投資反助身價暴增

身價超過百億美元的阿里巴巴集團主席、台灣出生企業家蔡崇信，今（1）日拋出震撼彈，宣布與結婚近30年的妻子吳明華和平離婚。雖然兩人婚姻劃下句點，但聲明中強調事業與球隊經營完全不受影響，兩人將昇華為事業合夥人。究竟這位在華爾街與科技界呼風喚雨的商界巨擘是誰？他又是如何一步步跨足美國體壇，躍升為NBA布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）與WNBA紐約自由人隊（New York Liberty）唯一的華人掌舵者？蔡崇信出生於台北，13歲時移居美國，之後進入美國名校耶魯大學深造，取得經濟學士及法學博士學位，並擁有紐約州律師資格。畢業後，蔡崇信曾任職於國際投資公司，負責亞洲市場投資業務。1999年，馬雲創辦阿里巴巴時，蔡崇信因參與公司增資案與馬雲結識，隨後加入阿里巴巴團隊，成為早期創業夥伴。在阿里巴巴發展過程中，蔡崇信主要負責投資、法律與財務策略，被外界視為馬雲背後的重要推手。從公司早期募資、股權規劃，到後來登上國際舞台，蔡崇信在阿里巴巴成長過程中扮演關鍵角色。根據2025年《富比士》香港富豪榜最新數據，蔡崇信以高達108億美元（約新台幣3489億元）的總資產位居第八，高居榜上財富暴增最多的富豪之一。隨著阿里巴巴成功上市與企業規模擴張，蔡崇信也累積龐大財富，並逐漸將目光轉向自己熱愛的體育產業。蔡崇信本身就是狂熱的籃球迷。早在求學時期，他便熱衷體育運動，除了籃球外，也曾參與美式足球與袋棍球。而蔡崇信入主籃網隊的過程則是分成兩階段進行。：蔡崇信先以個人名義掏出11.27億美元（約合新台幣364億元），買下籃網隊49%的少數股權，當時球隊估值為23億美元。：僅隔一年，蔡崇信再次追加13.5億美元（約合新台幣436億元）收購剩餘的51%股權，以總價23.5億美元（約新台幣759億元）取得籃網隊100%掌控權，一舉刷新當時北美職業體育史上的球隊收購最高紀錄。收購完成後，蔡崇信旗下的布魯克林體育娛樂集團（BSE Global）不僅掌握籃網隊，也包含WNBA紐約自由人隊（New York Liberty）等體育資產。在他的經營下，籃網曾成功吸引杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）等球星加盟，球隊聲勢一度大幅提升，也讓籃網逐漸有機會挑戰紐約尼克在紐約籃壇的地位。蔡崇信對體育投資的眼光，也替他的財富帶來可觀回報。2024年，他以6.88億美元的價格出售籃網母公司BSE Global約15%股份給美國億萬富豪科赫（Julia Koch），交易後BSE估值達46億美元。目前蔡崇信仍擔任BSE董事長，持續掌握籃網與紐約自由人隊的營運方向。這筆交易不僅顯示籃網商業價值持續提升，也讓蔡崇信的個人資產進一步增加。根據2025年《富比士》資料，蔡崇信一年內身價增加約23億美元，成為香港富豪榜中財富成長幅度最大的富豪。即便如今與妻子吳明華結束近30年的婚姻關係，雙方已達成共識，蔡崇信將繼續擔任BSE Global主席兼籃網隊掌門人，吳明華則繼續擔任副主席兼紐約自由人隊負責人。