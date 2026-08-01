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相隔十年後再度改點 今年Q4公布班表

▲N700ST抵台及上線時程。（圖／高鐵公司提供資料；李青縈製表）

改點重點一：解決北部擁擠 每10分鐘一班車

改點重點二：提升「長程運輸」 南北直達超級直達車

測試流程：69項測試分四階段、明年4月底完成第一組動態測試

▲立法院交通委員會日前體驗N700ST商務車廂內裝。（圖／高鐵公司提供）

高鐵新車明年下半年陸續投入營運，台灣高鐵董事長史哲表示，高鐵營運20年來將首度有兩種不同車型一起運作，包含現有700T跟新車N700ST也將迎來新班表。高鐵規劃明年初實施新班表，改編重點包括解決北部段擁擠、增開超級直達車等，預計年底公布，成為營運以來最大規模列車班表更新。台灣高鐵車隊規模共有34組700T，今年8月至2028年4月將陸續迎來12組新世代列車N700ST，每組列車經過測試等程序後，將陸續在明年7月、9月，到2028年9月前分批上線營運。屆時高鐵車隊規模將增加到46組，運能可以提升25％；尖峰時段每小時最高發車數可以從7班增加到10班。新車加入讓台灣高鐵營運更具彈性，台灣高鐵新班表預計將在今年第四季公告、明年初實施，預計採「五次增班」分階段實施。台灣高鐵上一次大改點是2015年底時，因苗栗、彰化、雲林三站啟用，當時加入站站停及跳蛙式列車，因此「新世代班表」堪稱自高鐵通車營運、20年來史哲在今年股東會曾表示，希望新時刻表盡可能符合高鐵12站鄉親期待，讓各地都能感受到新車加入後優化的便利。他日前也說，新車全數上線營運、逐步穩定後，再進一步調整現有34組列車重置，評估汰舊換新。台中以北區間加開週五、週日夜間南下車次，並規劃在台中實施快速折返的措施，使未來尖峰時段每小時可開行2班行駛的列車，讓台中站北上車次發車更加均勻化；透過約每10分鐘即有一班列車停靠，讓旅客「隨到隨搭」，也同步紓解南港/台北南下壅塞。此外，停車時間將延長，讓出國旅客上下行李更加「從從容容、游刃有餘」。台灣高鐵將規劃二種通車以來全新停靠模式的直達車，包括北部直達南部、南部直達北部的「超級直達車」，以及雲林/嘉義直達台中及台北地區的直達列車，滿足南部鄉親快速往返台北的期待。鐵道局長楊正君指出，新車抵達台灣後，高鐵公司必須先進行列車組裝與靜態測試，之後再展開動態測試。目前已規劃69項測試工作，分為四個階段執行。以第一組列車為例預計今年11月底可完成整個車輛的組裝與靜態測試，並在明年4月底完成動態測試。除了車輛本身的驗證作業外，高鐵也同步進行後勤能量建置，包括人員培訓，以及票務系統、列車資訊顯示系統等相關服務設施的整合。此外，鐵道局也將與鐵道技術研究及驗證中心合作，在動態測試期間進行地面介面測試，檢驗列車運行所產生的噪音、震動等影響。待所有測試完成後，高鐵公司將把相關文件送交鐵道局，鐵道局將依據測試結果進行營運前最終審查程序。