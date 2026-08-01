我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊瓊瓔為江啟臣戴上象徵堅定迎戰的拳擊手套，要他正面迎擊可能的抹黑攻擊以及假訊息。（圖／江啟臣提供，2026.08.01）

▲盧秀燕和江啟臣擁抱，笑稱「這幾年和我抱抱的次數恐怕比老婆還多」。（圖／江啟臣提供，2026.08.01）

藍綠同天授證 盧秀燕酸一句「歡迎跟進」

國民黨立法院副院長江啟臣今（1）日宣布由現任市長盧秀燕擔任競選總部主任委員，曾與他競逐黨內提名的立委楊瓊瓔出任首席副主委，展現藍營整合態勢。巧合的是，民進黨台中市長參選人何欣純同日上午也舉行競總幹部授證，面對兩陣營「同日開張」，江啟臣笑稱「可能是巧合，我們早就選定這一天了」，盧秀燕則補上一句「歡迎跟進」，還直指「對方團隊有點手忙腳亂」。江啟臣位於台灣大道二段與五權路口的「旗艦城市工作站－台中市政加速器」今天正式啟用，並舉行「升級旗艦、全面啟動」記者會，由江啟臣親自為競選團隊幹部授證。除盧秀燕擔任競總主委、楊瓊瓔出任首席副主委外，台中市另外6名國民黨立委顏寬恒、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、黃仁、王育敏皆擔任副主委；兼任市黨部主委的蘇柏興、議會黨團書記長李中，以及兩位不再競選連任的資深市議員張瀞分、陳成添則出任總幹事。會後接受媒體聯訪時，被問到民進黨立委何欣純也選在今天上午舉行競總授證，江啟臣笑著回應，「可能是巧合吧！我們早就選定這一天了。」他表示競選團隊早已投入運作，夥伴們在各自崗位努力已久，如今正式整隊出發，相信這支「旗艦級團隊」未來一定能無縫接軌，延續台中建設，推動市政持續升級，讓市民幸福再加級。盧秀燕則接著表示，「歡迎跟進。」她指出，江啟臣無論是政見、組織布局或各項競選工作，都一路領先規劃，「我們知道對方團隊有點手忙腳亂，不斷地跟進。」她強調選舉應該是君子之爭，對方若要跟進，國民黨也予以尊重。