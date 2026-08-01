臺南市政府觀光旅遊局宣布，邁入第15年的「2026臺南夏日音樂節-將軍吼」將於今（1）日、明（2）日共兩天在將軍漁港登場，活動結合將軍漁港的絕美夕陽景緻與海港風情，連續兩天邀請孫淑媚、安心亞、美秀集團等共13組人氣歌手及樂團熱力演出，並搭配精彩煙火秀。《NOWNEWS今日新聞》整理煙火秀時間、卡司、節目表、交通與管制一次看。
🟡「2026台南夏日音樂節-將軍吼」活動資訊：
活動日期：08月01日（六）- 08月02日（日）
活動地點：台南將軍漁港
活動時間：18:00~大約20:50
煙火施放時間：08月01日20:00、08月02日19:30
🟡「2026台南夏日音樂節-將軍吼」兩日卡司與節目表：
📍08月01日鯤鯓大團拜：
18:00–18:30 PALLAS 帕拉斯
18:30–18:50 C.Holly
18:50–19:20 粗大Band
19:20–19:40 163braces
19:40–20:00 ARKis
20:00–20:10 璀璨煙火秀
20:10–20:50 美秀集團
📍08月02日 將軍鬥鬧熱：
17:00–17:10 臺南女中熱舞社 / 南大附中熱舞社
17:30–17:50 Ponay 卜耐
17:50–18:20 南西肯恩
18:20–18:40 王艷薇
18:40–19:10 公館青少年
19:10–19:30 黃偉晉
19:30–19:40 璀璨煙火秀
19:40–20:00 安心亞
20:00–20:20 孫淑媚
🟡「2026台南夏日音樂節-將軍吼」煙火最佳觀賞點：
觀旅局推薦只想觀賞煙火民眾，可前往包括將軍漁港周邊、往青鯤鯓南25-1沿線路邊停車區、北門區蘆竹溝漁港。
🟡「2026台南夏日音樂節-將軍吼」線上轉播平台：
電視／網路影音：
三立新聞網 YT、 三立電視 YT、 LINE TV、 Vidol
FB 粉絲專頁：
黃偉哲市長 粉絲專頁、 台南旅遊粉絲專頁
🟡「2026台南夏日音樂節-將軍吼」交通與接駁：
📍公車加開：
除既有藍10、藍20公車班次外，加開佳里站至將軍漁港加班車，歡迎搭乘大眾運輸工具前往。
📍計程車：
另歡迎使用手機直撥55688(專線06-245-0496)事先預約搭乘台灣大車隊計程車、ibon指定接駁以及Klook共乘接駁等多元方式往返將軍漁港往返會場，於指定地點搭乘可享有優惠價格。
📍自行騎車、開車：
車輛需停放於會場周邊指定區域，並謹記停放位置（汽車停車1區-5區及機車停車A、B、C區），現場將彈性安排往青鯤鯓境內接駁車服務，來回接駁車輛停放較遠之遊客至活動會場。
🟡「2026台南夏日音樂節-將軍吼」交通管制：
▪️煙火施放場域及演唱會廣場管制：
將軍漁港南、北堤禁止人車進入。將軍漁港活動現場之岸際(含將軍漁港觀景平台)設置活動柵欄，非經許可禁止進入。
▪️ 活動廣場聯外道路管制：
8/1上午11時至晚間10時、8/2上午11時至晚間9時，將軍區南25區道(台61線快速道路至將軍漁港)、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請行駛用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。
▪️煙火施放區周邊管制：
8/1上午11時至晚間10時、8/2上午11時至晚間9時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，主辦單位將視現場風向及其他因素微調海上及道路管制，請民眾遵從管制人員指揮，勿闖入人車管制區域內。
▪️將軍漁港船舶進出港管制：
8/1下午6時至晚間10時、8/2下午5時至晚間9時，此期間禁止船舶進出將軍漁港。將軍漁港指定休息碼頭，非經許可不得停泊。也籲請全國各地船公司、漁民及船東，預先調整船程避免於海上管制時段進出將軍漁港，共同維護活動及自身安全。
▪️ 活動周邊施工管制及道路施工：
青鯤鯓生命之樹附近的西南航道防汛道路，因配合海水淡化廠進行全面施工，管制區域嚴禁一般民眾進入。另南26道路部份路段因海水淡化廠輸水管線施工，請用路人行經該路段時減速慢行，保持安全車距。也呼籲遊客切勿進入施工之封閉路段，以免發生危險。
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活動日期：08月01日（六）- 08月02日（日）
活動地點：台南將軍漁港
活動時間：18:00~大約20:50
煙火施放時間：08月01日20:00、08月02日19:30
📍08月01日鯤鯓大團拜：
18:00–18:30 PALLAS 帕拉斯
18:30–18:50 C.Holly
18:50–19:20 粗大Band
19:20–19:40 163braces
19:40–20:00 ARKis
20:00–20:10 璀璨煙火秀
20:10–20:50 美秀集團
📍08月02日 將軍鬥鬧熱：
17:00–17:10 臺南女中熱舞社 / 南大附中熱舞社
17:30–17:50 Ponay 卜耐
17:50–18:20 南西肯恩
18:20–18:40 王艷薇
18:40–19:10 公館青少年
19:10–19:30 黃偉晉
19:30–19:40 璀璨煙火秀
19:40–20:00 安心亞
20:00–20:20 孫淑媚
觀旅局推薦只想觀賞煙火民眾，可前往包括將軍漁港周邊、往青鯤鯓南25-1沿線路邊停車區、北門區蘆竹溝漁港。
🟡「2026台南夏日音樂節-將軍吼」線上轉播平台：
電視／網路影音：
三立新聞網 YT、 三立電視 YT、 LINE TV、 Vidol
FB 粉絲專頁：
黃偉哲市長 粉絲專頁、 台南旅遊粉絲專頁
🟡「2026台南夏日音樂節-將軍吼」交通與接駁：
📍公車加開：
除既有藍10、藍20公車班次外，加開佳里站至將軍漁港加班車，歡迎搭乘大眾運輸工具前往。
📍計程車：
另歡迎使用手機直撥55688(專線06-245-0496)事先預約搭乘台灣大車隊計程車、ibon指定接駁以及Klook共乘接駁等多元方式往返將軍漁港往返會場，於指定地點搭乘可享有優惠價格。
📍自行騎車、開車：
車輛需停放於會場周邊指定區域，並謹記停放位置（汽車停車1區-5區及機車停車A、B、C區），現場將彈性安排往青鯤鯓境內接駁車服務，來回接駁車輛停放較遠之遊客至活動會場。
🟡「2026台南夏日音樂節-將軍吼」交通管制：
▪️煙火施放場域及演唱會廣場管制：
將軍漁港南、北堤禁止人車進入。將軍漁港活動現場之岸際(含將軍漁港觀景平台)設置活動柵欄，非經許可禁止進入。
▪️ 活動廣場聯外道路管制：
8/1上午11時至晚間10時、8/2上午11時至晚間9時，將軍區南25區道(台61線快速道路至將軍漁港)、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請行駛用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。
▪️煙火施放區周邊管制：
8/1上午11時至晚間10時、8/2上午11時至晚間9時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，主辦單位將視現場風向及其他因素微調海上及道路管制，請民眾遵從管制人員指揮，勿闖入人車管制區域內。
▪️將軍漁港船舶進出港管制：
8/1下午6時至晚間10時、8/2下午5時至晚間9時，此期間禁止船舶進出將軍漁港。將軍漁港指定休息碼頭，非經許可不得停泊。也籲請全國各地船公司、漁民及船東，預先調整船程避免於海上管制時段進出將軍漁港，共同維護活動及自身安全。
▪️ 活動周邊施工管制及道路施工：
青鯤鯓生命之樹附近的西南航道防汛道路，因配合海水淡化廠進行全面施工，管制區域嚴禁一般民眾進入。另南26道路部份路段因海水淡化廠輸水管線施工，請用路人行經該路段時減速慢行，保持安全車距。也呼籲遊客切勿進入施工之封閉路段，以免發生危險。