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▲「2026臺南夏日音樂節-將軍吼」將於今（1）日開始兩天在將軍漁港登場，兩晚都還有煙火秀。（示意圖／台南市政府提供）

▲「2026臺南夏日音樂節-將軍吼」卡司與節目表（示意圖／台南市政府提供）

臺南市政府觀光旅遊局宣布，邁入第15年的「2026臺南夏日音樂節-將軍吼」將於今（1）日、明（2）日共兩天在將軍漁港登場，活動結合將軍漁港的絕美夕陽景緻與海港風情，連續兩天邀請孫淑媚、安心亞、美秀集團等共13組人氣歌手及樂團熱力演出，並搭配精彩煙火秀。《NOWNEWS今日新聞》整理煙火秀時間、卡司、節目表、交通與管制一次看。活動日期：08月01日（六）- 08月02日（日）活動地點：台南將軍漁港活動時間：18:00~大約20:50煙火施放時間：08月01日20:00、08月02日19:3018:00–18:30 PALLAS 帕拉斯18:30–18:50 C.Holly18:50–19:20 粗大Band19:20–19:40 163braces19:40–20:00 ARKis20:00–20:10 璀璨煙火秀20:10–20:50 美秀集團17:00–17:10 臺南女中熱舞社 / 南大附中熱舞社17:30–17:50 Ponay 卜耐17:50–18:20 南西肯恩18:20–18:40 王艷薇18:40–19:10 公館青少年19:10–19:30 黃偉晉19:30–19:40 璀璨煙火秀19:40–20:00 安心亞20:00–20:20 孫淑媚觀旅局推薦只想觀賞煙火民眾，可前往包括除既有藍10、藍20公車班次外，加開佳里站至將軍漁港加班車，歡迎搭乘大眾運輸工具前往。另歡迎使用手機直撥55688(專線06-245-0496)事先預約搭乘台灣大車隊計程車、ibon指定接駁以及Klook共乘接駁等多元方式往返將軍漁港往返會場，於指定地點搭乘可享有優惠價格。車輛需停放於會場周邊指定區域，並謹記停放位置（汽車停車1區-5區及機車停車A、B、C區），現場將彈性安排往青鯤鯓境內接駁車服務，來回接駁車輛停放較遠之遊客至活動會場。▪️將軍漁港南、北堤禁止人車進入。將軍漁港活動現場之岸際(含將軍漁港觀景平台)設置活動柵欄，非經許可禁止進入。▪️，將軍區南25區道(台61線快速道路至將軍漁港)、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請行駛用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。▪️，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，主辦單位將視現場風向及其他因素微調海上及道路管制，請民眾遵從管制人員指揮，勿闖入人車管制區域內。▪️，此期間禁止船舶進出將軍漁港。將軍漁港指定休息碼頭，非經許可不得停泊。也籲請全國各地船公司、漁民及船東，預先調整船程避免於海上管制時段進出將軍漁港，共同維護活動及自身安全。▪️青鯤鯓生命之樹附近的西南航道防汛道路，因配合海水淡化廠進行全面施工，管制區域嚴禁一般民眾進入。另南26道路部份路段因海水淡化廠輸水管線施工，請用路人行經該路段時減速慢行，保持安全車距。也呼籲遊客切勿進入施工之封閉路段，以免發生危險。