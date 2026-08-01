憑藉《背著善宰跑》、《21世紀大君夫人》紅遍全球的韓國男神邊佑錫，9月25日將二度來台舉辦粉絲見面會，會員優先購今（1）日限時11:00～23:59在ibon售票系統網站開賣，無法於全台7-11 ibon機台購買，全場實名制購票，每張票券皆有一次改資料的機會，「姓名」或「身分證號碼」只能擇一修改，每人限購2張，大家也要記得先加入ibon售票系統網站並完成會員驗證才可買票。《NOWNEWS今日新聞》整理搶票重點，包括售票時間、票價、福利、活動資訊一次看懂。
邊佑錫台北見面會資訊
活動日期：2026年9月25日（五）18:00
活動地點：林口體育館
活動票價：6300元、6000元、5200元、4800元、2600元（身障席）
入場方式：全區對號入座、全場實名制
售票時間
會員先買：8月1日（六）11:00～23:59（今天）
一般售票：8月2日（日）11:00起
售票平台
會員優先購票
•只限ibon售票系統網站（不開放ibon機台）
https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39759
一般售票
• ibon售票系統網站
• 全台7-ELEVEN ibon機台
會員優先購票規則
✔ 開賣時間為8月1日11:00至23:59（限時12小時59分鐘）
✔ 僅限ibon售票系統網站，不開放ibon機台購票
✔ 須完成WOO CHE TONG 1ST MEMBERSHIP（GLOBAL）優先登記，且會員資格須維持有效
✔ 每位會員最多可購買2張
✔ 購票時須輸入Weverse會員編號及會員註冊Email
✔ ibon會員帳號Email不需要與Weverse相同
✔ 購票採實名制，需填寫實際入場者資料
一般售票規則
✔ 每個ibon會員帳號最多可購買4張（含會員優先購票）
✔ 已於會員優先購票買票者，一般售票最多還可再購買3張
✔ 未參加會員優先或未成功購票者，一般售票最多可購買4張
各票價福利一次看
6300元票價
✔ 限定小卡2張
✔ 紀念海報
✔ HIBYE
✔ 抽1:2合照
✔ 抽1:20合照
✔ 抽親簽海報
✔ 抽親簽拍立得
6000元票價
✔ 限定小卡2張
✔ 紀念海報
✔ HIBYE
✔ 抽1:2合照
✔ 抽1:20合照
✔ 抽親簽海報
✔ 抽親簽拍立得
5200元票價
✔ 限定小卡2張
✔ 紀念海報
✔ HIBYE
✔ 抽1:2合照
✔ 抽1:20合照
✔ 抽親簽海報
4800元票價
✔ 限定小卡2張
✔ 紀念海報
✔ HIBYE
✔ 抽1:20合照
✔ 抽親簽海報
2600元身障席
✔ 限定小卡2張
✔ 紀念海報
✔ HIBYE
✔ 抽1:2合照
✔ 抽1:20合照
✔ 抽親簽海報
邊佑錫見面會QA
Q. ibon售票系統網站購票需要加入會員嗎？
A. ibon售票系統網站購票需加入會員並完成手機驗證，可使用uniopen、Google、LINE、Apple帳號快速登入。
Q. 購票通路只有ibon售票系統網站嗎？
A. ibon售票系統網站、全台7-11 ibon機台皆可購票。 會員優先購階段僅限網站上購票，正式販售可於網站及全台7-11機台購票。
Q. 每人一次能買幾張票呢？
A. 每位ibon會員可購買最多4張門票。 若已於會員優先購票階段購買門票者，一般購票階段僅可再購買最多2張門票；未參與會員優先購票或未成功購票者，一般購票階段則可購買最多4張門票。
Q. 購票時有實名制嗎？外籍人士可以實名制嗎？
A. 有，實名制資料填寫有十分鐘
⚠️本國人請填寫有效中華民國國民身分證姓名及證件號
⚠️外籍人士請填寫和護照上相同之英文姓名及護照號。
Q. 一次購買2張以上的話，實名制資料需要填幾位？
A. 一人一票，購買2張，需填2位進場者實名制資料，以此類推。
Q. 非本人購票，實名制該如何填寫？
A. 購票時，所有票券均需填寫個別入場者證件姓名及有效證件證號。
Q. 請問票券持有者無法參加活動，可以帶他人證件寫轉讓書參加嗎？
A. 不可以，僅有票券上身份資料本人可以持該票進場。
Q. 實名制資料填錯怎麼辦？
A. 每張票券皆有一次改資料的機會，「姓名」或「身分證號碼」只能擇一修改。
2026年8月1日（六）12:00起至2026年9月1日（二）23:59在票券印出前填寫「實名制票券更正申請表」，申請經審核通過後，將簡訊通知後續繳納手續費相關事宜，確認繳款無誤後，系統才會進行後續更正作業，每張票券修改手續費為$200元。如機台購票者需修改實名制資料，請聯繫ibon客服。
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活動日期：2026年9月25日（五）18:00
活動地點：林口體育館
活動票價：6300元、6000元、5200元、4800元、2600元（身障席）
入場方式：全區對號入座、全場實名制
售票時間
會員先買：8月1日（六）11:00～23:59（今天）
一般售票：8月2日（日）11:00起
售票平台
會員優先購票
•只限ibon售票系統網站（不開放ibon機台）
https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39759
一般售票
• ibon售票系統網站
• 全台7-ELEVEN ibon機台
會員優先購票規則
✔ 開賣時間為8月1日11:00至23:59（限時12小時59分鐘）
✔ 僅限ibon售票系統網站，不開放ibon機台購票
✔ 須完成WOO CHE TONG 1ST MEMBERSHIP（GLOBAL）優先登記，且會員資格須維持有效
✔ 每位會員最多可購買2張
✔ 購票時須輸入Weverse會員編號及會員註冊Email
✔ ibon會員帳號Email不需要與Weverse相同
✔ 購票採實名制，需填寫實際入場者資料
一般售票規則
✔ 每個ibon會員帳號最多可購買4張（含會員優先購票）
✔ 已於會員優先購票買票者，一般售票最多還可再購買3張
✔ 未參加會員優先或未成功購票者，一般售票最多可購買4張
各票價福利一次看
6300元票價
✔ 限定小卡2張
✔ 紀念海報
✔ HIBYE
✔ 抽1:2合照
✔ 抽1:20合照
✔ 抽親簽海報
✔ 抽親簽拍立得
6000元票價
✔ 限定小卡2張
✔ 紀念海報
✔ HIBYE
✔ 抽1:2合照
✔ 抽1:20合照
✔ 抽親簽海報
✔ 抽親簽拍立得
5200元票價
✔ 限定小卡2張
✔ 紀念海報
✔ HIBYE
✔ 抽1:2合照
✔ 抽1:20合照
✔ 抽親簽海報
4800元票價
✔ 限定小卡2張
✔ 紀念海報
✔ HIBYE
✔ 抽1:20合照
✔ 抽親簽海報
2600元身障席
✔ 限定小卡2張
✔ 紀念海報
✔ HIBYE
✔ 抽1:2合照
✔ 抽1:20合照
✔ 抽親簽海報
邊佑錫見面會QA
Q. ibon售票系統網站購票需要加入會員嗎？
A. ibon售票系統網站購票需加入會員並完成手機驗證，可使用uniopen、Google、LINE、Apple帳號快速登入。
Q. 購票通路只有ibon售票系統網站嗎？
A. ibon售票系統網站、全台7-11 ibon機台皆可購票。 會員優先購階段僅限網站上購票，正式販售可於網站及全台7-11機台購票。
Q. 每人一次能買幾張票呢？
A. 每位ibon會員可購買最多4張門票。 若已於會員優先購票階段購買門票者，一般購票階段僅可再購買最多2張門票；未參與會員優先購票或未成功購票者，一般購票階段則可購買最多4張門票。
Q. 購票時有實名制嗎？外籍人士可以實名制嗎？
A. 有，實名制資料填寫有十分鐘
⚠️本國人請填寫有效中華民國國民身分證姓名及證件號
⚠️外籍人士請填寫和護照上相同之英文姓名及護照號。
Q. 一次購買2張以上的話，實名制資料需要填幾位？
A. 一人一票，購買2張，需填2位進場者實名制資料，以此類推。
Q. 非本人購票，實名制該如何填寫？
A. 購票時，所有票券均需填寫個別入場者證件姓名及有效證件證號。
Q. 請問票券持有者無法參加活動，可以帶他人證件寫轉讓書參加嗎？
A. 不可以，僅有票券上身份資料本人可以持該票進場。
Q. 實名制資料填錯怎麼辦？
A. 每張票券皆有一次改資料的機會，「姓名」或「身分證號碼」只能擇一修改。
2026年8月1日（六）12:00起至2026年9月1日（二）23:59在票券印出前填寫「實名制票券更正申請表」，申請經審核通過後，將簡訊通知後續繳納手續費相關事宜，確認繳款無誤後，系統才會進行後續更正作業，每張票券修改手續費為$200元。如機台購票者需修改實名制資料，請聯繫ibon客服。