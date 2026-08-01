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▲邊佑錫9/25林口見面會票價、福利表。（圖／藝尚）

邊佑錫台北見面會資訊

售票時間

會員先買：8月1日（六）11:00～23:59（今天）

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會員優先購票規則

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各票價福利一次看

邊佑錫見面會QA

憑藉《背著善宰跑》、《21世紀大君夫人》紅遍全球的韓國男神邊佑錫，9月25日將二度來台舉辦粉絲見面會，會員優先購今（1）日限時11:00～23:59在ibon售票系統網站開賣，無法於全台7-11 ibon機台購買，全場實名制購票，每張票券皆有一次改資料的機會，「姓名」或「身分證號碼」只能擇一修改，每人限購2張，大家也要記得先加入ibon售票系統網站並完成會員驗證才可買票。《NOWNEWS今日新聞》整理搶票重點，包括售票時間、票價、福利、活動資訊一次看懂。活動日期：2026年9月25日（五）18:00活動地點：林口體育館活動票價：6300元、6000元、5200元、4800元、2600元（身障席）入場方式：全區對號入座、全場實名制一般售票：8月2日（日）11:00起會員優先購票•只限ibon售票系統網站（不開放ibon機台）• ibon售票系統網站• 全台7-ELEVEN ibon機台✔ 開賣時間為8月1日11:00至23:59（限時12小時59分鐘）✔ 僅限ibon售票系統網站，不開放ibon機台購票✔ 須完成WOO CHE TONG 1ST MEMBERSHIP（GLOBAL）優先登記，且會員資格須維持有效✔ 每位會員最多可購買2張✔ 購票時須輸入Weverse會員編號及會員註冊Email✔ ibon會員帳號Email不需要與Weverse相同✔ 購票採實名制，需填寫實際入場者資料✔ 每個ibon會員帳號最多可購買4張（含會員優先購票）✔ 已於會員優先購票買票者，一般售票最多還可再購買3張✔ 未參加會員優先或未成功購票者，一般售票最多可購買4張6300元票價✔ 限定小卡2張✔ 紀念海報✔ HIBYE✔ 抽1:2合照✔ 抽1:20合照✔ 抽親簽海報✔ 抽親簽拍立得6000元票價✔ 限定小卡2張✔ 紀念海報✔ HIBYE✔ 抽1:2合照✔ 抽1:20合照✔ 抽親簽海報✔ 抽親簽拍立得5200元票價✔ 限定小卡2張✔ 紀念海報✔ HIBYE✔ 抽1:2合照✔ 抽1:20合照✔ 抽親簽海報4800元票價✔ 限定小卡2張✔ 紀念海報✔ HIBYE✔ 抽1:20合照✔ 抽親簽海報2600元身障席✔ 限定小卡2張✔ 紀念海報✔ HIBYE✔ 抽1:2合照✔ 抽1:20合照✔ 抽親簽海報Q. ibon售票系統網站購票需要加入會員嗎？A. ibon售票系統網站購票需加入會員並完成手機驗證，可使用uniopen、Google、LINE、Apple帳號快速登入。Q. 購票通路只有ibon售票系統網站嗎？A. ibon售票系統網站、全台7-11 ibon機台皆可購票。 會員優先購階段僅限網站上購票，正式販售可於網站及全台7-11機台購票。Q. 每人一次能買幾張票呢？A. 每位ibon會員可購買最多4張門票。 若已於會員優先購票階段購買門票者，一般購票階段僅可再購買最多2張門票；未參與會員優先購票或未成功購票者，一般購票階段則可購買最多4張門票。Q. 購票時有實名制嗎？外籍人士可以實名制嗎？A. 有，實名制資料填寫有十分鐘⚠️本國人請填寫有效中華民國國民身分證姓名及證件號⚠️外籍人士請填寫和護照上相同之英文姓名及護照號。Q. 一次購買2張以上的話，實名制資料需要填幾位？A. 一人一票，購買2張，需填2位進場者實名制資料，以此類推。Q. 非本人購票，實名制該如何填寫？A. 購票時，所有票券均需填寫個別入場者證件姓名及有效證件證號。Q. 請問票券持有者無法參加活動，可以帶他人證件寫轉讓書參加嗎？A. 不可以，僅有票券上身份資料本人可以持該票進場。Q. 實名制資料填錯怎麼辦？A. 每張票券皆有一次改資料的機會，「姓名」或「身分證號碼」只能擇一修改。