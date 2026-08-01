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▲林逸欣（如下圖）復刻爸爸20年前在診所前拍下的照片（如上圖）。（圖／翻攝自林逸欣 Shara﻿ FB）

女星林逸欣的爸爸、知名神經內科醫師林春銘於今年4月因癌症過世，而昨（31）日，是他位於台南西門路的診所「林春銘腦神經診所」創立43週年紀念日，這塊老招牌也在上個月27日被拆下，林逸欣還被捕捉親自到場監工，並於昨日發文紀念診所的創立紀念日，她不僅曬出與診所的最後合照，還復刻爸爸在20年前於診所前拍下的照片，向女兒揮手的身影，直接逼哭全網。林逸欣在昨日曬出於「林春銘腦神經診所」前拍下的多張照片，紀念診所開業43年的紀念日，她透露現在變成鐘錶招牌的兩面大招牌，其實原本也是掛著「林春銘神經內科診所」，但在十幾年前租給鐘錶店後便持續至今，自己當時則因年紀太小，沒能拍下合照紀錄。林逸欣也在最後曬出爸爸於診所前的身影，表示是在2006年8月拍下的照片，「印象中是我從台北回台南，計程車停在診所附近走過去，爸爸正走出來要迎接我。我在等紅燈過馬路的時候，用新相機幫爸爸照了一張。（那時候畫質只能這樣，太遠了臉超糊）。」而林逸欣也復刻爸爸當時的動作，拍下一張充滿紀念性的照片。雖然林逸欣的貼文語氣非常輕快，但裡面藏著的濃濃思念依然逼哭全網，「昨天路過，招牌已拆，心裡悶悶的，就好像一個時代的結束」、「這招牌是我們台南人的回憶」、「深深的父女情緣」、「最後一張照片感動也鼻酸。」