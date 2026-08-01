夏季潮濕悶熱，浴室與水槽常出現俗稱「蛾蚋」（蚋音同「瑞」）的小飛蟲。先前中國有男子順手拍死眼皮上的蛾蚋，卻因「少做了洗手清創」這一動作，導致眼球感染綠膿桿菌潰爛摘除；更有女童誤食蟲卵嘔吐活蟲。面對棲息於水管的病菌搬運工，環境部與專家特別認證 3 招根除法，教民眾防範蟲害不踩雷。
🟡拍死蛾蚋少做徹底洗手！眼球感染潰爛慘摘除
一名深圳吳姓男子先前因蛾蚋停留在左眼下眼皮，順手拍死蟲體並揉了揉眼睛，不久眼部劇痛紅腫。就醫後病情迅速惡化，視力驟降至 0.02，經檢查確認眼球已感染綠膿桿菌並持續潰爛，最終不得不摘除左眼眼球。
除了眼部感染，中國也曾有一名 8 歲女童連續一個多月反覆嘔吐活蟲，經會診確認為蛾蚋幼蟲消化道感染。醫師研判是馬桶沖水或洗手水花沾染附近的牙刷與水杯，女童漱口時誤食蟲卵才導致體內孵化。
🟡揉眼前少做肥皂洗手！醫曝正確處置兩步驟
醫師指出，蛾蚋長期棲息於排水管與污垢中，體表沾滿大腸桿菌與綠膿桿菌。民眾拍死飛蟲後，若「少做了用肥皂徹底洗手」這個關鍵動作就直接揉眼，就會將蟲體上的致病菌直接帶入眼內深層造成重度潰爛。
醫師提醒，停留在身上的蛾蚋切勿徒手拍打。若不慎接觸，第一步必須立即用肥皂洗手消毒；第二步，若眼睛遭蟲體污染或有異物感，應以大量生理食鹽水或清水沖洗並儘速就醫，絕不能伸手揉眼。
🟡環境部認證除蛾蚋三招！清水管加蓋保持乾燥
針對浴室清不完的蛾蚋，防蟲達人與環境部特別公開認證的 3 大根除法，從源頭阻斷繁殖：
1. 清潔排水管去除有機質： 蛾蚋喜歡在水管壁黏液產卵，定期使用專用泡泡清潔劑或稀釋漂白水清洗管壁，能破壞蟲卵滋生環境。
2. 排水口加蓋阻絕飛出： 浴室與水槽排水口應加裝防蟲蓋或防蟲落水頭，讓成蟲無法飛入室內。
3. 保持乾燥與防線維護： 環境部建議保持室內乾燥無積水；成蟲可用電蚊拍或吸塵器清理，睡前亦可向排水孔噴灑具環境部許可字號的天然精油殺蟲劑強化防禦。
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一名深圳吳姓男子先前因蛾蚋停留在左眼下眼皮，順手拍死蟲體並揉了揉眼睛，不久眼部劇痛紅腫。就醫後病情迅速惡化，視力驟降至 0.02，經檢查確認眼球已感染綠膿桿菌並持續潰爛，最終不得不摘除左眼眼球。
除了眼部感染，中國也曾有一名 8 歲女童連續一個多月反覆嘔吐活蟲，經會診確認為蛾蚋幼蟲消化道感染。醫師研判是馬桶沖水或洗手水花沾染附近的牙刷與水杯，女童漱口時誤食蟲卵才導致體內孵化。
醫師指出，蛾蚋長期棲息於排水管與污垢中，體表沾滿大腸桿菌與綠膿桿菌。民眾拍死飛蟲後，若「少做了用肥皂徹底洗手」這個關鍵動作就直接揉眼，就會將蟲體上的致病菌直接帶入眼內深層造成重度潰爛。
醫師提醒，停留在身上的蛾蚋切勿徒手拍打。若不慎接觸，第一步必須立即用肥皂洗手消毒；第二步，若眼睛遭蟲體污染或有異物感，應以大量生理食鹽水或清水沖洗並儘速就醫，絕不能伸手揉眼。
針對浴室清不完的蛾蚋，防蟲達人與環境部特別公開認證的 3 大根除法，從源頭阻斷繁殖：
1. 清潔排水管去除有機質： 蛾蚋喜歡在水管壁黏液產卵，定期使用專用泡泡清潔劑或稀釋漂白水清洗管壁，能破壞蟲卵滋生環境。
2. 排水口加蓋阻絕飛出： 浴室與水槽排水口應加裝防蟲蓋或防蟲落水頭，讓成蟲無法飛入室內。
3. 保持乾燥與防線維護： 環境部建議保持室內乾燥無積水；成蟲可用電蚊拍或吸塵器清理，睡前亦可向排水孔噴灑具環境部許可字號的天然精油殺蟲劑強化防禦。
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